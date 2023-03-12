Son dakika haberi: Trabzonspor’da değişim zamanı

Seçim sürecine giren, ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasıyla yeni bir döneme adım atan Trabzonspor, bugün sahasında ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekipte kart cezalısı Naci Ünüvar ile sakatlıkları bulunan Dorukhan, Trezeguet ve Bakasetas da bu maçta forma giymeyecek. Takımın başında sahaya çıkacak olan yardımcı antrenör Orhan Ak, ilk 11'inde bazı önemli değişiklikler yapacak.



BİZİM İŞİMİZ FUTBOL OYNAMAK



Markovic ile sakatlığını atlatan Visca ve Hamsik gibi isimleri 11'e monte etmesi beklenen Ak, savunmada ise Eren ile Larsen arasında bir tercih yapacak. Orhan Ak'ın oyuncularını uyararak, "Bizim işimiz futbol oynamak. Saha dışı değil saha içinde yapmamız gerekenlere odaklanacağız" dedi.



BİR GÖRÜŞ - İSKENDER GÜNEN: BİR YERDEN BAŞLAMALI



Trabzonspor, sezon başından beri sorunlarla dolu bir takım. Önce Şampiyonlar Ligi ardından Avrupa Ligi ve sonrasında ise Konferans Ligi'nde Avrupa defterini kapattıktan sonra ligde de başarısız bir görüntü var. Başarısızlığın ardından ise seçim kararı alındı ve teknik direktör Abdullah Avcı istifa etti. Doğaldır ki bu yaşanılan süreçte oyuncuların da moral ve motivasyon açısından etkilenmemesi mümkün değil. Adana Demirspor gibi ligin üst sıralarında olan ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım karşısında bu hafta alacakları sonucu tahmin edebilmek kolay değil. Fakat bir gerçek var ki; artık Trabzonspor bir yerden başlamak zorunda.



VISCA'NIN HASRETİ BİTİYORHASRETİ



Ligin ilk yarısında köprücük kemiği kırılan Edin Visca, sakatlığı tamamen atlatmış olmasına rağmen hazır olmadığı gerekçesiyle geçen hafta Ümraniyespor'a karşı oynatılmamıştı. Yıldız oyuncu, bugün Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayacak



TRABZONSPOR HACKLENDİ



Trabzonspor'un video arşivinin yer aldığı ve canlı yayınlarını paylaştığı Youtube'daki kanalı, siber korsanlarca hacklendi. Kanalın ismi ve logosu, Elon Musk'ın şirketi olan 'Tesla' ile değiştirilerek, 2005 yılından bugüne kadar olan video arşivi de silindi. 300 binden fazla abonesi bulunan kanalda, Elon Musk'ın, Tesla'nın yeni aracının tanıtımını yaptığı canlı yayın açıldı. Kulüp yetkilileri, daha sonra yaptıkları çalışmayla içerik kaybı yaşamadan hesabı tekrar aktif hale getirdi.