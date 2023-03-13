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Giriş Tarihi: 13.3.2023 12:42

Altınordu'da 5 genç kadro dışı

DHA
Altınordu’da 5 genç kadro dışı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da kötü gidişat sürüyor. Altınordu, en son Keçiörengücü'ne 4-0'lık skorla kaybederken, İzmir ekibinde 4'ü alt yaş gruplarında milli formayı terletmiş 5 genç futbolcu maçtan 3 gün önce kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a da 4-0 yenilerek üst üste 3'üncü, dış sahada art arda 7'nci mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altınordu'da bu karşılaşma öncesi şok bir gelişme yaşandı.

İzmir ekibinde 4'ü alt yaş gruplarında milli formayı terletmiş 5 genç futbolcu maçtan 3 gün önce kadro dışı bırakıldı. Ara transfer döneminde 8 takviye yapmasına rağmen kötü gidişe engel olamayan kırmızı-lacivertlilerde öz kaynak sisteminden yetişen Muzaffer Kocaer (21), Sami Satılmış (18), Furkan Metin (20), Yusuf Can Esendemir (21) ve Rahmi Salih Kaya (20) A takım kadrosundan çıkarılıp evlerine gönderildi.

Ara transferde Eyüpspor'dan kiraladığı Erdem Gökçe (19) dışında Metehan Mimaroğlu (28), Ali Özgün (33), Selim Ay (31), Hüsamettin Yener (27), Recep Aydın (33), Emirhan Aydoğan (25) ve Kerim Alıcı (25) ile anlaşıp 25 yaş üst futbolcuları kadrosuna katarak, "Genç oyuncu yetiştirme" misyonuna ters düşen Altınordu'da, kadronun 30 futbolcuya ulaşmasının ardından fatura kadrodaki gençlere kesildi. Kulübe yakın kaynaklar, kadro dışı kalan 5 genç oyuncunun A takım yöneticileri tarafından yapılan hatalı transfer politikasının kurbanı olduğunu iddia etti. Kadro dışı kararlarının icra kurulu tarafından alındığı ifade edildi.

GÖKHAN ÜNAL KIZARDI
Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, 4-0'lık Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından sahaya girip hakemlere tepki gösterdi. Hakem İlker Yasin Avcı, teknik patron Ünal'ı kırmızı kartla cezalandırdı. Kırmızı-lacivertli ekibin başında çıktığı 7 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyet gören Gökhan Ünal, iç sahadaki Tuzlaspor randevusunda cezalı duruma düştü. Disiplin Kurulu'na sevk edilecek Ünal'ın cezası hafta içinde netlik kazanacak. Altınordu'da oyuna 63'üncü dakikada oyuna girip 77'nci dakikada direkt kırmızı kart gören Erdem de cezalı duruma düştü.

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