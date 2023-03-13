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Giriş Tarihi: 13.3.2023 10:53

Göztepe, İzmir serüvenini kayıpsız tamamladı

Göztepe, İzmir serüvenini kayıpsız tamamladı

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’deki 3 maçlık İzmir serüvenini 2 beraberlik ve 1 galibiyetle tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 3 maçlık İzmir sürecini yenilgisiz tamamlamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, bu dönemin ilk maçında Boluspor'u konuk etti ve karşılıklı gollerin atıldığı zorlu müsabakadan 1 puan aldı. Daha sonra İzmir derbisinde Altınordu'ya konuk olan Göz-Göz, müsabakayı 1-0 kazanarak tek golle 3 puan alarak ilk galibiyetini elde etti. İzmir sürecinin son karşılaşmasında ise Pendikspor'u ağırlayan Göztepe, büyük bölümünü önde götürdüğü maçın duraklama dakikalarında kalesinde golü görerek karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Böylece Göztepe, 3 maçlık bu süreçte alabileceği 9 puanın 5 puanını elde edip puan durumunda 9. sıraya yükseldi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Spor Toto 1. Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada sadece 1 kez kaybetti.

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Göztepe, İzmir serüvenini kayıpsız tamamladı
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