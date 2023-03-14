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Giriş Tarihi: 14.3.2023 10:11 Son Güncelleme: 14.3.2023 10:22

Cesare Prandelli emeklilik kararı aldığını açıkladı! Bir dönem Galatasaray'ı çalıştırmıştı...

Cesare Prandelli emeklilik kararı aldığını açıkladı! Bir dönem Galatasaray’ı çalıştırmıştı...

Bir dönem Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ı çalıştıran ünlü İtalyan teknik adam Cesare Prandelli, emeklilik kararı aldığını duyurdu. Prandelli, aldığı kararı şu sözlerle dile dilie getirdi: "Bir daha teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Hayatta her şey geçiyor ama Futbol tutkusu geçmiyor. Hayatımın bundan sonraki dönemini torunlarımla beraber bir parkta geçirmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlü İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli, 65 yaşında emeklilik kararı aldığını açıkladı. 2014/15 sezonunun başında yaklaşık 5 ay Galatasaray'ı çalıştıran Prandelli, yaptığı açıklamada; "Bir daha teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Hayatta her şey geçiyor ama Futbol tutkusu geçmiyor. Hayatımın bundan sonraki dönemini torunlarımla beraber bir parkta geçirmeyi planlıyorum." diye konuştu.

Cesare Prandelli, futbolu bıraktığı Atalanta'da 1993 yılında başladığı teknik direktörlük kariyeri boyunca Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma, Fiorentina, İtalya Milli Takımı, Galatasaray, Valencia, Al Nassr, Genoa gibi takımları çalıştırdı. Son olarak Mart 2021'de Fiorentina'dan ayrılan Prandelli 2 yıldır takım çalıştırmıyordu. (Hürriyet)

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Cesare Prandelli emeklilik kararı aldığını açıkladı! Bir dönem Galatasaray'ı çalıştırmıştı...
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