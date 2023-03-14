Cristiano Ronaldo’ya dolandırıcılık şoku!

Dünya Kupası'nın ardından sürpriz bir kararla Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo'nun 2021 yılında 53 yaşındaki Maria Silva adında bir kadın tarafından dolandırıldığı doğrulandı. Maria Silva'nın Luis Nani ve Jorge Mendes2i de dolandırdığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

LÜKS BİR TATİL VE ÖZEL JET SÖZÜ VERDİ

Sports Manor'da yer alan habere göre Cristiano Ronaldo'ya Eylül 2021'de bir seyahat acentesi özel jetler ve lüks bir tatil sözü vererek Portekizli yıldızı 300 bin dolar dolandırdı. Ailesi ve arkadaşlarıyla lüks bir tatil yapmayı planlayan Ronaldo, Maria Silva adında bir kadın tarafından dolandırıldı. Haberde "Ronaldo bu seyahat acentesine güvendi ve kredi kartı şifresini onlarla paylaştı. Sadece Ronaldo değil Nani ve Jorge Mendes de aynı kişiler tarafından dolandırıldı." denildi.

Cristiano Ronaldo, Nani ve Jorge Mendes'i dolandıran kişilerin birçok ünlü ismi arayarak onlara lüks tatil vadederek kandırmaya çalıştığı belirtildi.

Sports Manor'da yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:"Sanık, 53 yaşındaki Maria Silva, dolandırıcılığın yaygınlaşmasından kısa bir süre sonra tespit edildi ve eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşti. Porto mahkemesi onu dört yıl hapis cezasına çarptırdı." (Milliyet)

