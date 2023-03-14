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Giriş Tarihi: 14.3.2023 19:26 Son Güncelleme: 14.3.2023 19:29

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda format değişikliğine gitti

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda format değişikliğine gitti

FIFA, yeni bir düzende oynanacak olan 2026 Dünya Kupası'nın formatını belirledi. Açıklanan yeni formata göre, 2026 Dünya Kupası, 48 takımla oynanacak.

FIFA, 2026 yılındaki Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak.

İşte FIFA 2026 Dünya Kupası'nın formatı;

2026 Dünya Kupasında 48 takım (16 Avrupa) yer alacak. Bu 48 takım, 4'lü gruplar halinde toplam 12 grupta mücadele edecek.

EN İYİ 8 ÜÇÜNCÜ DE TURLAYACAK

Her grubun en iyi ilk 2'si ve en iyi 8 üçüncüsü son 32'ye kalmaya hak kazanacak. 39 gün sürecek olan turnuvada toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek.

Amerika kıtasında düzenlenecek olan Dünya Kupası Finali'nin 19 Temmuz 2026'da oynanması planlanıyor.

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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda format değişikliğine gitti
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