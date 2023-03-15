Fenerbahçe Sevilla karşısında Jesus’a inanıyor! Tüm camia kenetlendi...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda 2-0 yenildiği Sevilla'yı ağırlayacak. Sarılacivertli takımın turu atlaması için sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. 2 farkta ise karşılaşma uzatmalara, gerekirse penaltılara gidecek. Tabloya bakıldığında Fenerbahçe dezavantajlı gibi gözükse de teknik direktör Jorge Jesus'un Avrupa Ligi'ndeki performansı camiayı umutlandırıyor.



DEV KULÜPLERE TEK TEK DİZ ÇÖKTÜRDÜ

Portekizli hoca, daha önce Avrupa Ligi son 16 turunda çıktığı 5 maçta da rakiplerini elemeyi başardı. Benfica, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde Marsilya, PSG, Bordeaux ve Tottenham'ı safı dışı bırakıp adını çeyrek finale yazdırdı. Jesus, Sporting Lizbon'la da Viktoria Plzen'i geçip son 8'e kaldı.





UYARI VE MOTİVASYON

Skor dezavantajına rağmen çeyrek final hayali kuran Jorges Jesus, oyuncularına ilk maçtaki hataları anlatıyor ve uyarılarda bulunuyor. Samandıra'da her idman öncesi motivasyon konuşmaları yapan Portekizli hocanın, "Sevilla elenmeyecek takım değil. Hedefimize ulaşabiliriz" dediği öğrenildi.





İŞTE JESUS'UN SON 16 TABLOSU

2009-10 Benfica-Marsilya

2010-11 Benfica-PSG

2012-13 Benfica-Bordeaux

2013-14 Benfica-Tottenham

2017-18 S. Lizbon- V. Plzen



İLK MAÇTA EZDİK! ELEYEBİLİRİZ

F.Bahçe'nin başarılı stoperi Samet Akaydın, Sevilla maçı öncesi iddialı konuştu. FB TV'ye demeç veren 29 yaşındaki futbolcu, "İspanya'ya gidiyorsun, Sevilla'ya karşı hiç yabancılık çekmeden ezerek futbol oynuyorsun. Aynı performansın üzerine bir tık çıkabilirsek çok farklı şeyler olabilir" ifadelerini kullandı...

İNGİLİZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

F.Bahçe'nın yarın 20.45'te Ülker Stadyumu'nda Sevilla ile oynayacağı müsabakanın hakem ekibi UEFA tarafından açıklandı. Karşılaşmayı İngiliz Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Oliver, bu sezon Trabzonspor'un Kopenhag'a Danimarka'da 2-1 yenildiği maçı da yönetmişti