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Giriş Tarihi: 15.3.2023 10:40

Fenerbahçe, Sevilla karşısında tur peşinde

DHA
Fenerbahçe, Sevilla karşısında tur peşinde

Fenerbahçe, yarın Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında farklı bir skor bularak çeyrek finale çıkmak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, yarın evinde İspanya'nın Sevilla ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Deplasmandaki ilk maçta rakibine ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle yenilen sarı-lacivertliler, evinde taraftarının da desteğiyle çeyrek finale kalmak için yoğun mücadele gösterecek.

PERES VE LINCOLN FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra isimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da karşılaşmada görev alamayacak.

OOSTERWOLDE İLK KEZ
Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecek.

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Fenerbahçe, Sevilla karşısında tur peşinde
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