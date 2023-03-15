Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli: Tepki göstermekten önce eyleme geçmeyi öğrenmeliyiz

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, zorlu bir deplasmanda mücadele edeceklerini ancak önemli olanın saha içinde yapacakları olacağını söyledi.

Sampaoli, düzenlediği basın toplantısında, "Taraftar baskısının oldukça fazla olacağı bir statta oynayacağız. Bu, rakibin karakteristik özelliklerinden biri. Ama önemli olan sahada yapılanlar. Saha dışı belki ilk 15 dakika etkileyici olabilir ama dakikalar geçtiğinde taraftarınız sizden tarihi değiştirmenizi istediğinden baskı yer değiştirebilir. Ne olursa olsun en önemlisi sahada ne yaptığınızdır." diye konuştu.

Sevilla için her maçın "hayati" olduğunu vurgulayan Sampaoli, İspanya ligi veya UEFA Avrupa Ligi diye bir ayrıma gitmediğini, verimliliğe odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Sahalarında 2-0'lık avantaj elde ettikleri ilk maçta Fenerbahçe'nin ilk yarıda kendilerine oynama imkanı vermediğini ancak ikinci yarıda bu sorunu çözdüklerini söyleyen Arjantinli teknik adam, "Tepki göstermekten önce eyleme geçmeyi öğrenmeliyiz. Takımın sanki bir dine inanır gibi oynamasını sağlamaya çalışıyoruz. Hatalar olur, bunu kabul edip düzeltmek gerekir. İlk maçtaki sonucun size tur attıracağını düşünürseniz bu yanıltıcı olur. Çok açık olan bir şey var ki o da şut çekmemiz gerektiğidir. Aksi takdirde çok zorlanırız." ifadelerini kullandı.

ALEX TELLES: "TÜRKİYE'YE DÖNMEK BENİM İÇİN ÖZEL"

İspanya temsilcisinin savunma oyuncusu Alex Telles ise "Atmosferi çok zor bir maç olacak ama tutkuyla ve yüreğiyle oynayanlar için bu tip maçlar güzeldir. Biz bu tip futbolculara sahip bir takımız ve ilk dakikadan itibaren hazır olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'da iki yıl forma giydiğini, Fenerbahçe deplasmanındaki ortamı çok iyi bildiğini aktaran Telles, "Türkiye'ye dönmek benim için özel. Orada arkadaşlarım var ve turu geçecek bir skor almak istiyorum. Son iki maçta ihtiyacımız olan galibiyetleri aldığımız için takımdaki hava pozitif. Zor bir maç olacak, Fenerbahçe karşısında 90 dakika boyunca avantajımızı korumalıyız. Bunun için yeterli tecrübede futbolcularımız var. " diye ekledi.

Sevilla'da sakatlıkları bulunan Marcao, Rekik, Tecatito İstanbul'a götürülmezken, 21 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Bounou, Dmitrovic, Alberto Flores

Defans: Jesus Navas, Montiel, Bade, Nianzou, Acuna, Alex Telles, Gudelj

Orta saha: Fernando, Manu Bueno, Joan Jordan, Oliver Torres, Rakitic, Ocampos, Lamela, Suso

Forvet: Bryan Gil, Rafa Mir, En-Nesyri

Sevilla'nın muhtemel ilk 11'i: Dmitrovic, Montiel, Telles, Gudelj, Bade, Acuna, Jordan, Rakitic, Oliver Torres, Lamela, En-Nesyri.