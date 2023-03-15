Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor, İtalya devi Fiorentina’yı ağırlayacak
Giriş Tarihi: 15.3.2023 10:45

Sivasspor, İtalya devi Fiorentina’yı ağırlayacak

İHA
Sivasspor, İtalya devi Fiorentina’yı ağırlayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 30. maçına çıkacak.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Fiorentina'yı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek.

YİĞİDOLAR'IN 30. AVRUPA MAÇI
Sivasspor, oynayacağı Fiorentina mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 30. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 29 müsabakada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 33 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 51 gole engel olamadı.



SİVAS NASIL TUR ATLAR?
Kırmızı-beyazlı takım, ilk maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Sivasspor'u iki ve daha farklı galibiyetler çeyrek finale taşır, tek farklı zaferler de maçı uzatmalara götürür.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK
Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor'da 3 oyuncu yarınki maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel kadroda yer alamayacak.
Rıza Çalımbay'ın kritik maça Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Aaron, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Saiz, Yatabare, Caicedo ilk 11'i ile başlaması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ali Babacan açık açık itiraf etti! Altılı Koalisyon Türkiye'ye kaos vadediyor
Hataylı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Konuşacak diye yağmurda çadırlarımızı elimizden almaya çalıştılar
Son dakika | Fuat Oktay duyurdu: Hane Başı Destek Ödemeleri depremzede ailelerin hesaplarına yatırıldı
Balayında sır ölüm: Otel çalışanı yeni evli çifti feci halde buldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
SON DAKİKA! Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)
6'lı koalisyonda HDP'ye bakanlık formülü: Ankara kulisleri bunu konuşuyor
HÜDA PAR’ın HDP’den farkı mı?
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu: "Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor, İtalya devi Fiorentina’yı ağırlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA