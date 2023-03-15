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Giriş Tarihi: 15.3.2023 08:57

Son dakika Galatasaray haberi: Konya maçı öncesi Nicolo Zaniolo’ya doping!

Son dakika Galatasaray haberi: Konya maçı öncesi Nicolo Zaniolo’ya doping!

Zaniolo yeniden İtalya Milli Takımı'na çağrılmak için gün sayıyor. Mancini, 23 Mart'ta İngiltere ve 26 Mart'ta Malta ile oynayacakları maçlar için kadroyu Konya-Galatasaray müsabakasının olduğu cuma günü açıklayacak.

Zaniolo yeniden İtalya Milli Takımı'na çağrılmak için gün sayıyor. Mancini, 23 Mart'ta İngiltere ve 26 Mart'ta Malta ile oynayacakları maçlar için kadroyu Konya-G.Saray müsabakasının olduğu cuma günü açıklayacak. Ancak İtalyan basını, G.Saraylı yıldızın kadroda olmasına kesin gözüyle bakıyor. Sakatlığı bulunan Immobile ve Belotti'nin yokluğunda Zaniolo'nun formaya yakın olduğunun da altı çizilirken oyuncunun iyi performans göstermesi halinde 15 Haziran'da Uluslar Ligi'nde İspanya ile oynanacak yarı final ilk maçında da kadroda olacağının altı çizildi

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Son dakika Galatasaray haberi: Konya maçı öncesi Nicolo Zaniolo’ya doping!
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