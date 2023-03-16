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Giriş Tarihi: 16.3.2023 11:25

Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!

Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!

Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki flaş madde ortaya çıktı... Buna göre; Portekizli yıldız, bu hafta sonu Cidde'de gerçekleştirilecek F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine katılmak zorunda.

Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki bir madde daha ortaya çıktı. Buna göre Portekizli yıldız, bu hafta sonu Cidde'de gerçekleştirilecek F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine katılmak zorunda.

Yaklaşık 173 milyon pounda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde yer alan madde ortaya çıktı.

F1 YARIŞINI İZLEMEYE GİDECEK

The Sun'da yer alan habere göre, Ronaldo sözleşmesinde yer alan maddeye göre hafta sonu Cidde'de gerçekleştirilecek F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine katılmak zorunda. Sporseverler, Portekizli yıldızı bu hafta sonu gerçekleştirilecekSuudi Arabistan GP'sinde padokta görmeyi bekliyor.

11 GOLÜ VAR

Cristiano Ronaldo, bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 25 resmi maça çıktı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 11 gol 4 asistlik skor katkısı üretti.

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Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
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