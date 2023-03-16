Feyenoord, Shakhtar’ı farklı geçti! Orkun Kökçü geceye damga vurdu...

UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord, sahasında Shakhtar Donetsk ile çeyrek final bileti için kozlarını paylaştı. Mücadele 7-1 Feyenoord üstünlüğüyle bitti.
Maçta goller; 9. dakikada Gimenez, 24. ve 38. dakikalarda Orkun Kökçü, 49. ve 60. dakikalarda Idrissi, 64. dakikada Jahanbakhsh ve 67. dakikada Danilo'dan geldi. Shakhtar'ın tek golü 87. dakikada Kelsy'den geldi.
İlk maçı 1-1 biten kapışmada evinde 7-1 kazanan Feyenoord, çeyrek finale yükseldi.
ORKUN KÖKÇÜ TUR MAÇINDA YILDIZLAŞTI
22 yaşındaki Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, iki gollün yanı sıra, beşinci golde asist yapan isim oldu. Maçta 2 gol ve 1 asistle oynayan Kökçü, 67. dakikada oyundan çıktı.
Shakhtar Donetsk'i ikinci maçta rahat bir şekilde eleyen Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.