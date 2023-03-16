Feyenoord, Shakhtar’ı farklı geçti! Orkun Kökçü geceye damga vurdu...

Maçta goller; 9. dakikada Gimenez, 24. ve 38. dakikalarda Orkun Kökçü, 49. ve 60. dakikalarda Idrissi, 64. dakikada Jahanbakhsh ve 67. dakikada Danilo'dan geldi. Shakhtar'ın tek golü 87. dakikada Kelsy'den geldi.