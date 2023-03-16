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Giriş Tarihi: 16.3.2023 23:33

Feyenoord, Shakhtar'ı farklı geçti! Orkun Kökçü geceye damga vurdu...

Feyenoord, Shakhtar’ı farklı geçti! Orkun Kökçü geceye damga vurdu...

UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord, sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Hollanda ekibi Orkun Kökçü'nün şov yaptığı maçta Ukrayna ekibini çok farklı mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord, sahasında Shakhtar Donetsk ile çeyrek final bileti için kozlarını paylaştı. Mücadele 7-1 Feyenoord üstünlüğüyle bitti.

Maçta goller; 9. dakikada Gimenez, 24. ve 38. dakikalarda Orkun Kökçü, 49. ve 60. dakikalarda Idrissi, 64. dakikada Jahanbakhsh ve 67. dakikada Danilo'dan geldi. Shakhtar'ın tek golü 87. dakikada Kelsy'den geldi.

İlk maçı 1-1 biten kapışmada evinde 7-1 kazanan Feyenoord, çeyrek finale yükseldi.

ORKUN KÖKÇÜ TUR MAÇINDA YILDIZLAŞTI
22 yaşındaki Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, iki gollün yanı sıra, beşinci golde asist yapan isim oldu. Maçta 2 gol ve 1 asistle oynayan Kökçü, 67. dakikada oyundan çıktı.

Shakhtar Donetsk'i ikinci maçta rahat bir şekilde eleyen Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

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Feyenoord, Shakhtar'ı farklı geçti! Orkun Kökçü geceye damga vurdu...
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