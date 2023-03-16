Hakan Çalhanoğlu’na yıldızlı pekiyi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, İnter'in 1-0 yendiği Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükselmesi ve Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, İtalyan basınından övgü aldı. UEFA'nın 'maçın en iyi oyuncusu' ödülüne layık gördüğü milli futbolcu için Çizme medyasından Corriere dello Sport, en yüksek notu verdi. Gazete, 29 yaşındaki yıldızı 7,5 puanla İnter'in en iyi ismi olarak nitelendirdi. Değerlendirmede, milli oyuncunun maç içinde savunmada kapatılması gereken yerde bittiği, İnter'in topu kaptığında takımı hızlıca atağa kaldırmasıyla dikkati çektiği belirtildi.



SIKINTIDAN KURTARDI



La Gazzetta dello Sport ise maçın iyileri arasında gösterdiği Hakan Çalhanoğlu'na 6,5 puanı layık gördü. Gazete, Hakan'ın sıkıntılı anlarda takımını bulunduğu durumdan çıkarmayı sağlayacak karaktere sahip olduğunu ifade etti.