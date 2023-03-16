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Giriş Tarihi: 17.3.2023 00:32

Kadıköy'de tarihi görüntüler! Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe'yi desteklemek için geldi...

İHA
Kadıköy’de tarihi görüntüler! Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe’yi desteklemek için geldi...

Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rövanş maçına Trabzonspor taraftarları da geldi. Trabzonspor formalarının üstüne Sarı-Lacivert atkıları geçiren taraftarlar, Fenerbahçe için tezahürat yaptı.

Deprem felaketinde Adıyaman'da enkaz altında kalan Fenerbahçeli Elif'i kurtaran muhtar Coşkun Ayyıldız ve beraberindeki heyet, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda karşılaştığı Sevilla maçını tribünden takip etti.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında karşılaştığı Sevilla maçında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çoruk Köyü Muhtarı Coşkun Ayyıldız ve beraberindeki heyet ağırlandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkıma yol açan depremde kendi imkanlarıyla deprem bölgesine giden ve Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Elif'i enkazdan kurtaran ekipte yer alan Çoruk Köyü Muhtarı Ayyıldız ve beraberindeki 20 kişilik grup, Fenerbahçeli yöneticilerle Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya gelerek yemek yedi.

Heyet daha sonra Fenerbahçe Müzesi turuna katılarak, sarı-lacivertlilerin tarihi ve Türk spor tarihi hakkında bilgiler aldı. Fenerbahçeli yöneticiler tarafından forma takdimi edilen heyet, Fenerbahçe - Sevilla maçını tribünden takip etti.

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Kadıköy'de tarihi görüntüler! Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe'yi desteklemek için geldi...
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