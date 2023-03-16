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Giriş Tarihi: 16.3.2023 15:57

Son dakika haberleri: Napoli - Frankfurt maçı öncesindeki olaylarda 7 kişi tutuklandı!

Son dakika haberleri: Napoli - Frankfurt maçı öncesindeki olaylarda 7 kişi tutuklandı!

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Napoli ve Eintracht Frankfurt maçı öncesinde çıkan olaylarda 7 kişi tutuklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Napoli ve Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Almanya'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Napoli, evinde rakibini 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması öncesinde ise Napoli'de olaylar çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalya İçişleri Bakanlığı'nın kamu güvenliği gerekçesiyle bilet satışı yapılmasına izin vermediği ama buna rağmen Napoli'ye gelen yaklaşık 600 konuk takım taraftarı, öğleden sonra saatlerinde tarihi kent merkezine doğru izinsiz şekilde yürüyüşe geçti.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Alman taraftarların Gesu meydanına geldiklerinde burada kendilerine eşlik eden güvenlik güçlerine meşale, patlayıcı madde, taş ve etraftaki restoranların sandalyeleriyle saldırdığı bildirildi.

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan haberde ise dün çıkan olaylara ilişkin 7 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

Haberde, bu sayının artabileceği ifade edildi.

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Son dakika haberleri: Napoli - Frankfurt maçı öncesindeki olaylarda 7 kişi tutuklandı!
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