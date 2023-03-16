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Giriş Tarihi: 16.3.2023 11:04

Son dakika haberleri: Sivasspor çeyrek final için sahada! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakip Fiorentina, muhtemel 11'ler...

Son dakika haberleri: Sivasspor çeyrek final için sahada! UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde rakip Fiorentina, muhtemel 11’ler...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. İlk maçı 1-0 kaybeden Sivasspor, rövanşta istediği skoru alarak turu geçmeyi hedefliyor. İşte Sivasspor - Fiorentina maçının muhtemel 11'leri ve son gelişmeler...

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında bugün İtalyan ekibi Fiorentina'yı konuk edecek. Mücadele Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak.

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden kırmızı- beyazlılar, rakibini evinde 2 veya daha farklı skorla geçerek çeyrek final biletini almayı hedefliyor. Yiğido'da sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner ile kırmızı kart cezalısı Gradel oynayamayacak.

İşte muhtemel 11'ler;

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Appindangoye, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Ulvestad, Saiz, N'Jie, Caicedo

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez, Julio, Amrabat, Bonaventura, Saponara, Barak, Ikone, Jovic

BİR GÖRÜŞ

ÖMER ÜRÜNDÜL: SİVASSPOR SABIRLI OYNAMALI

Ben futbolda her şeyin olabileceğine inanan bir yorumcuyum. Ama tabii Sivasspor'un işi kolay değil. Ne olursa olsun bir İtalyan takımı ve 1-0'lık avantajla geliyor. En son İnter-Porto maçını da izledik. Aynı avantajla sahaya çıkan İnter turla döndü. Bence sabırlı bir oyunla oynamak gerekir. Oyunu tutarak şansını aramaya devam etmeli. Eğer Fiorentina'yı elerse büyük iş olur. Zor maçta Sivasspor'a başarılar diliyorum.

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Son dakika haberleri: Sivasspor çeyrek final için sahada! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakip Fiorentina, muhtemel 11'ler...
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