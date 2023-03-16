Yiğido çeyrek final için sahada

DemirGrup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında bugün İtalyan ekibi Fiorentina'yı konuk edecek. Mücadele Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden kırmızı- beyazlılar, rakibini evinde 2 veya daha farklı skorla geçerek çeyrek final biletini almayı hedefliyor. Yiğido'da sakatlığı sürenveile kırmızı kart cezalısıoynayamayacak.Ömer ÜRÜNDÜLSivasspor sabırlı oynamalıfutbolda her şeyin olabileceğine inanan bir yorumcuyum. Ama tabii Sivasspor'un işi kolay değil. Ne olursa olsun bir İtalyan takımı ve 1-0'lık avantajla geliyor. En son İnter-Porto maçını da izledik. Aynı avantajla sahaya çıkan İnter turla döndü. Bence sabırlı bir oyunla oynamak gerekir.Eğer Fiorentina'yı elerse büyük iş olur. Zor maçta Sivasspor'a başarılar diliyorum.