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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Yiğido çeyrek final için sahada

Yiğido çeyrek final için sahada
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında bugün İtalyan ekibi Fiorentina'yı konuk edecek. Mücadele Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden kırmızı- beyazlılar, rakibini evinde 2 veya daha farklı skorla geçerek çeyrek final biletini almayı hedefliyor. Yiğido'da sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner ile kırmızı kart cezalısı Gradel oynayamayacak.

BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
Sivasspor sabırlı oynamalı
BEN futbolda her şeyin olabileceğine inanan bir yorumcuyum. Ama tabii Sivasspor'un işi kolay değil. Ne olursa olsun bir İtalyan takımı ve 1-0'lık avantajla geliyor. En son İnter-Porto maçını da izledik. Aynı avantajla sahaya çıkan İnter turla döndü. Bence sabırlı bir oyunla oynamak gerekir. Oyunu tutarak şansını aramaya devam etmeli. Eğer Fiorentina'yı elerse büyük iş olur. Zor maçta Sivasspor'a başarılar diliyorum.

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Yiğido çeyrek final için sahada
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