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Giriş Tarihi: 17.3.2023 19:32 Son Güncelleme: 17.3.2023 19:38

Bursaspor’un efsanesi Pablo Martin Batalla, Bursa’ya teknik direktör olarak döndü

İHA
Bursaspor’un efsanesi Pablo Martin Batalla, Bursa’ya teknik direktör olarak döndü

Bursa’nın Bölgesel Amatör Lig takımlarından Nilüfer Belediye Futbol SK, Bursaspor’un efsane ismi Pablo Martin Batalla’yı teknik direktörlük görevine getirdiği resmen açıkladı. Sözleşmenin 3 yıllık olduğu belirtildi.

Bursaspor'un efsane ismi Pablo Martin Batalla, Nilüfer Belediye Futbol SK'nın yeni teknik direktörü oldu. Nilüfer Belediyespor Başkanı Tamer İşler, yaptığı resmi açıklamada Batalla ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Tamer İşler'in açıklaması şu şekilde: "Bursaspor'umuzun efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'yı Bursaspor'umuzun efsane Başkanı rahmetli İbrahim Yazıcı'ya adını yaşattığımız Stadı'nda kavuşturuyoruz. Kulübümüz gelecek sezon planlamaları doğrultusunda 'Teknik Direktörlük' görevi için Pablo Martin Batalla ile 3 yıllık anlaşma sağlamış ve sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Futbolculuk kariyer basamaklarını adım adım çıkarak efsane olan Pablo Martin Batalla'ya yeni teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz. Pablo Martin Batalla'nın kulübümüzde tecrübe edinerek efsane hoca olarak Bursa'mızın hiç bir zaman vazgeçilmeyecek değeri olan Bursaspor'umuzun başında da bir gün teknik direktör olarak görme arzumuz en büyük temennimizdir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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Bursaspor’un efsanesi Pablo Martin Batalla, Bursa’ya teknik direktör olarak döndü
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