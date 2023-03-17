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Giriş Tarihi: 17.3.2023 12:00

Göztepe’de Yalçın taraftarla barıştı

Göztepe’de Yalçın taraftarla barıştı

Spor Toto 1’inci Lig’de bu haftayı bay olarak geçirecek Göztepe’nin altyapı patentli oyuncusu Yalçın Kayan son haftalarda gösterdiği performansın ardından taraftarla arasını düzeltti.

Spor Toto 1'inci Lig'de bu haftayı bay olarak geçirecek Göztepe'nin altyapı patentli oyuncusu Yalçın Kayan son haftalarda gösterdiği performansın ardından taraftarla arasını düzeltti. Takımın Süper Lig'de mücadele ettiği geçen sezon tribünlerin ıslakladığı 24 yaşındaki futbolcu, son Pendikspor karşılaşmasında oyundan alındığı sırada taraftarlarca alkışlandı. Orta sahada görev yapan Yalçın, tüm eleştirilere rağmen formasını bırakmadı.

Bu sezon 24 maça çıkan futbolcu, her geçen hafta performansının üzerine koydu. Takımın vazgeçilmezleri arasına giren Yalçın, son maçlarda taraftarın da olumlu yorumlar almaya başladı. Oldukça morallendiği gözlenen Yalçın Kayan, takımda en fazla süre alan 3 futbolcudan biri oldu. Sarı-kırmızılılarda 2016 yılından bu yana forma giyen Yalçın, kulübünde 2018'de profesyonelliğe adım atmıştı.

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Göztepe’de Yalçın taraftarla barıştı
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