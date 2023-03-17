Yiğido pes etti

Evinde Fiorentina'yı konuk eden Sivasspor, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılıp UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. İtalya'daki ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, rövanşa umutlu çıktı. Dengede giden oyundaAncak işler Yiğidolar'ın istediği gibi gitmedi. 44. dakikada Ali Şaşal'dan dönen topu filelere gönderen Arthur skoru 1-1 yaptı. 62. dakikada Nicola Milenkovic, İtalyan ekibini 2-1 öne geçirdi.89'da Gaetano Castrovilli sonucu ilan etti: 1-4.Son 16 turuna 3 takımla başlayan Türkiye'nin, Avrupa kupalarında takımı kalmadı. Sivasspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'in elenmesiyle ülke puanında 2022/23 sezonunu 32.100 puanla kapattık.MAÇIN ardından sahaya giren Sivassporlu bir taraftar, Fiorentina'lı oyuncu Bianco'ya saldırdı. Taraftar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dışarı çıkartılırken Bianco'nun burnunun kanaması nedeniyle sağlık ekipleri İtalyan futbolcuya müdahale etti. Rıza Çalımbay "dedi.