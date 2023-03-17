Yiğido pes etti

Deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Erdoğan’ın şık vuruşu ile öne geçen kırmızı-beyazlı ekip; Arthur, Milenkovic, Goutas (Kendi kalesine) ve Castrovilli’nin gollerine engel olamadı
Evinde Fiorentina'yı konuk eden Sivasspor, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılıp UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. İtalya'daki ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, rövanşa umutlu çıktı. Dengede giden oyunda beklediği golüde 35. dakikada Erdoğan'ınayağından buldu.
ÜST ÜSTE GELEN GOLLER YIKTI
Ancak işler Yiğidolar'ın istediği gibi gitmedi. 44. dakikada Ali Şaşal'dan dönen topu filelere gönderen Arthur skoru 1-1 yaptı. 62. dakikada Nicola Milenkovic, İtalyan ekibini 2-1 öne geçirdi. Dimitris Goutas 78.dakikada meşin yuvarlağıkendi kalesine gönderirken, 89'da Gaetano Castrovilli sonucu ilan etti: 1-4.
SEZONU 32.100PUANDA BİTİRDİK
Son 16 turuna 3 takımla başlayan Türkiye'nin, Avrupa kupalarında takımı kalmadı. Sivasspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'in elenmesiyle ülke puanında 2022/23 sezonunu 32.100 puanla kapattık. Türkiye,ilk 10'da yer alamadığı için gelecek sezonun (2023-24) Süper Ligşampiyonunu Devler Ligi'ne doğrudan gönderemeyecek.
SİVAS'TA OYUNCUYA SALDIRI!
MAÇIN ardından sahaya giren Sivassporlu bir taraftar, Fiorentina'lı oyuncu Bianco'ya saldırdı. Taraftar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dışarı çıkartılırken Bianco'nun burnunun kanaması nedeniyle sağlık ekipleri İtalyan futbolcuya müdahale etti. Rıza Çalımbay "Sivas'ta dahaönce böyle bir olay hiç yaşanmamıştı.Çok üzgünüz. Tüm İtalyanlar'danözür diliyorum" dedi.