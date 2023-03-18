Beşiktaş’ta Ghezzal sevinci! Şenol Güneş kararsız kaldı...

HAMLE OYUNCUSU OLARAK GİRECEK

30 yaşındaki kanat oyuncusunun, fiziksel olarak uzun süreleri çıkaramayacağı düşünülüyor. Bu nedenle sahalara çıkmak adına sabırsız olan ve teknik direktör Şenol Güneş ile oynamak için görüşen Ghezzal'ın kulübede karşılamaya başlaması ve ikinci yarı oyunun seyrine göre sahaya sürülmesi bekleniyor.