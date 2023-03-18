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Giriş Tarihi: 18.3.2023 10:17 Son Güncelleme: 18.3.2023 10:21

Beşiktaş'ta Ghezzal sevinci! Şenol Güneş kararsız kaldı...

Beşiktaş’ta Ghezzal sevinci! Şenol Güneş kararsız kaldı...

Süper Lig'de çıkış yakalayan ve üst üste 3. maçını kazanmak isteyen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'den müjdeli haber geldi. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan uzak kalan Cezayirli yıldız bugün oynanacak olan İstanbulspor maçında takımıyla birlikte olacak. Şenol Güneş ise Ghezzal için kararını verdi.

Spor Toto Süper Ligde üç maçlık galibiyet hasretinin ardından yeni takviyelerle birlikte, A.Gücü'nü 2-1, Başakşehir'i 2-0 ile geçen Beşiktaş, bugün sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Kartal, evindeki mücadeleden kayıpsız ayrılarak seriyi 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Ceza sınırındaki Cenk ile Hadziahmetovic kart görürlerse F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek.

GHEZZAL TAKIMA GERİ DÖNÜYOR

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın bugün İstanbulspor ile oynayacağı maçla birlikte takıma geri dönüyor. Ancak teknik ekip, Cezayirli yıldızı 11'de başlatma konusunda kararsızlık yaşıyor.

HAMLE OYUNCUSU OLARAK GİRECEK

30 yaşındaki kanat oyuncusunun, fiziksel olarak uzun süreleri çıkaramayacağı düşünülüyor. Bu nedenle sahalara çıkmak adına sabırsız olan ve teknik direktör Şenol Güneş ile oynamak için görüşen Ghezzal'ın kulübede karşılamaya başlaması ve ikinci yarı oyunun seyrine göre sahaya sürülmesi bekleniyor.

İstanbulspor maçını kayıpsız geçmek isteyen Şenol Güneş, yine de yıldızını riske atmadan hareket etme arzusunda. Bu nedenle futbolcunun milli arada fiziksel olarak da daha iyi noktaya geleceği düşünülerek şimdilik yedek oturtulması planlanıyor.

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Beşiktaş'ta Ghezzal sevinci! Şenol Güneş kararsız kaldı...
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