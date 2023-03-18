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Giriş Tarihi: 18.3.2023 13:19

Kasımpaşa - Ümraniyespor (CANLI)

Kasımpaşa - Ümraniyespor CANLI

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa ile Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Maç öncesinde Kasımpaşa ligde 25 puanla 14. sırada, Ümraniyespor ise 21 puanla son sırada yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa-Ümraniyespor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa ile Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Maç öncesinde Kasımpaşa ligde 25 puanla 14. sırada, Ümraniyespor ise 21 puanla son sırada yer alıyor.

KASIMPAŞA 0 - 0 ÜMRANİYESPOR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Kasımpaşa: Günay, Silva, Donk, Djilobodji, Yasin, Malsa, Gholizadeh, Eysseric, Hajradinovic, Mounir Chouiar, Fall
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Onur, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Gheorghe, Umut Nayir

KASIMPAŞA - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Geride kalan 24 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 25 puanla 14. sırada yer alıyor. Son sıradaki Ümraniyespor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 21 puanı bulunuyor.

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Kasımpaşa - Ümraniyespor (CANLI)
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