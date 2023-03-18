Son dakika haberleri: Lucas Leiva gözyaşlarıyla futbola veda etti! ’Çok ümidim vardı ama...’

Bir dönem Liverpool forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusunun geçtiğimiz aralık ayında yaşadığı sağlık problem nedeniyle detaylı tedavi edileceği açıklanmıştı.

RAHATSIZLIĞI ARALIK AYINDA FARK EDİLDİ

Brezilya Serie A takımlarından Gremio'nun bir dönem Liverpool forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Leiva, geçtiğimiz aralık ayında rutin taramalarda kalbiyle ilgili bir problemle karşılaşmasının ardından takımının sezon öncesi antrenmanlarından ayrıldı. Gremio'ya yaz aylarında Lazio'dan transfer olan Lucas'ın kalp ritminde bir değişiklik olduğu kaydedildi.

'İLK KEZ AĞLIYORUM'

'Bu üç ayda ve döndüğümden beri aldığım tüm destek için Grêmio'ya teşekkür etmek istiyorum. Bugün emekliliğimi açıklıyorum. Zor bir dönem oldu ve sanırım bu konu için ilk kez ağlıyorum. Size gerçekten teşekkür etmeliyim. Tüm bu kariyer serüvenim için minnettarım.'

'DÜZELECEĞİME DAİR ÜMİDİM VARDI AMA OLMADI'

'İstediğim yerde bitiriyorum ama istediğim şekilde değil. Hayatımdaki yeni dönemin parlak bir şekilde başlayacağından eminim. Herkesin sabrı için teşekkürler. Tersine çevirebileceğime dair çok ümidim vardı, öyle olmadı ama sağlığım da her şeyden önce geliyor.' dedi.

247 PREMIER LİG MAÇINA ÇIKTI

10 sezon oynadığı Liverpool'da 247 Premier Lig karşılaşmasına çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 2017-2018 sezonunda Lazio'ya transfer olarak Serie A'ya adım atmıştı. İtalyan ekibinde de unutulmaz arasına giren Lucas, 2022 yazında kariyerinin son dönemini geçirmek üzere altyapısından yetiştiği Gremio'ya dönerek, ülkesinde top koşturmaya başlamıştı.



