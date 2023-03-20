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Giriş Tarihi: 20.3.2023 09:54

Luis Alberto'den Jose Mourinho'ya çirkin sözler!

Luis Alberto’den Jose Mourinho’ya çirkin sözler!

Lazio kaptanı Luis Alberto, derbi galibiyeti sonrası Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelik çirkin söylemlerde bulundu. Alberto, alınan galibiyet sonrası, ".Bu defa öyle bir s....k ki bir daha ağzını açamaz." ifadelerini kullandı.

Lazio'nun Roma'yı 1-0 yendiği başkent derbisinin ardından Luis Alberto ve Alessio Romagnoli'nin sözleri Çizme basınında olay yarattı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu hedef alan Luis Alberto, "Bugün derbide Roma'yı s...k. Ne zaman derbi maç olsa, öncesinde çeneleri düşüyor. Bu defa öyle bir s....k ki bir daha ağızlarını açamazlar." dedi.

"Her derbiden önce çok konuşuyorlar." diyen Lazio kaptanı, "Yapmaları gereken sessiz kalmaktı. Derbiden önce sürekli konuştular, derbide ise hiçbir şey yapamadılar. Tek amaçları rakiplerini kışkırtmak. Sonra da bahanelere sığınıyorlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ROMAGNOLI: "ROMA'DAN DAHA İYİYİZ!"
Roma'nın bir diğer tecrübeli oyuncusu Romagnoli ise "Nasıl oynadıklarını çok iyi biliyorduk. Biz Roma'dan daha iyiyiz, daha kaliteliyiz. Kazanmak önemliydi. Gol yemden kazanmak ise çok özeldi." değerlendirmesini yaptı. (sporx)

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Luis Alberto'den Jose Mourinho'ya çirkin sözler!
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