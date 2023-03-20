Müthiş düelloda kimse kaçamadı

Fatih Karagümrük ile M.Başakşehir maçında bol gol ve heyecan vardı ama kazanan yoktu: 2-2...Olimpiyat Stadı'nda yağış ve soğuk havanın da etkisi ile tempo ikinci yarıda daha da artarken 90+1'de Serdar Gürler bir kez daha konuk takımı öne geçirdi. Ancak uzatmanın son anlarında Başakşehir kalecisi Volkan Babacan, rakibin şutunda topu önce tuttu, sonra elinden kaçırıncaBaşakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun Karagümrük lehinetepkisine içeri giderken de devam edince kırmızı kart gördü ve 2. yarıda kulübede yer alamadı.