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Giriş Tarihi: 20.3.2023

Müthiş düelloda kimse kaçamadı

Müthiş düelloda kimse kaçamadı
Fatih Karagümrük ile M.Başakşehir maçında bol gol ve heyecan vardı ama kazanan yoktu: 2-2... 42'de Aleksic'in golü ile Başakşehir öne geçerken, 45'te kazanılan penaltıyı ağlara gönderen Borini maça dengeyi getirdi. Olimpiyat Stadı'nda yağış ve soğuk havanın da etkisi ile tempo ikinci yarıda daha da artarken 90+1'de Serdar Gürler bir kez daha konuk takımı öne geçirdi. Ancak uzatmanın son anlarında Başakşehir kalecisi Volkan Babacan, rakibin şutunda topu önce tuttu, sonra elinden kaçırınca Diagne bu asisti affetmedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Belözoğlu koridorda kızardı
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun Karagümrük lehine 45. dakikada verdiği penaltıya bir hayli öfkelendi. 42 yaşındaki hoca, tepkisine içeri giderken de devam edince kırmızı kart gördü ve 2. yarıda kulübede yer alamadı.

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Müthiş düelloda kimse kaçamadı
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