Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun’un ikinci baharı

Sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremediği 5 yıllık Avrupa kariyerinin ardından bu sezon Beşiktaş'taki üçüncü dönemini geçiren Cenk Tosun, teknik direktörlüğe "Babam gibidir" dediği Şenol Güneş'in getirilmesiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de 24 maçta attığı 10 golle Beşiktaş kariyerinde ikinci kez çift haneli rakamları görerek takımının aldığı 49 puanın 16'sına (%33) katkı sağladı.



KUNTZ'UN 1 NUMARALI FORVETİ



İstanbulspor maçında ağları sarsıp 1 de asist yaparak siyah-beyazlı ekipteki 5.5 yıllık kariyerinde gol sayısını 80'e çıkaran Tosun Paşa, bu performansıyla bir başka başarıya daha imza attı. Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ı (79) geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü 7. ismi oldu. Yakaladığı çıkış sonrası A Milli Takım'a da çağrılan Cenk, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Stefan Kuntz'un forvette 1 numarası konumunda bulunuyor.



OPSİYONUN DEVREYE GİRMESİNE SON 1 ADIM



Cenk Tosun'un penaltısız şekilde 15 gole doğrudan ya da asistle katkı vermesi durumunda 1+1 yıllık mukavelesi otomatik olarak uzayacak. 3 asiste ulaşan tecrübeli futbolcunun attığı 13 golün 2'si penaltıdan geldi. Cenk'in 1 kez daha ağları sarsması ya da gol pası vermesi durumunda opsiyon maddesi devreye girecek. Yönetim, 31 yaşındaki forvete opsiyondan bağımsız 2 yıllık kontrat önerecek. 10.5 milyon TL'lik kazancı gelecek sezon 18 milyon TL'ye çıkacak olan Cenk'e, iki yıllık sözleşme ile birlikte daha yüksek bir rakam verilmesi bekleniyor.



TAYYİP TALHA, MİLLİ KADRODAN ÇIKARILDI



Beşiktaş'ta boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikâyeti olan Valentin Rosier'de kistik oluşum tespit edildi. Fransız sağ beke Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulandı. Sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Tayyip Talha Sanuç'un MR görüntülenmesinde ise gerilme ve kanama belirlendi. 23 yaşındaki stoper Talha, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı. Rosier'in 1 hafta içinde idmanlara başlayacağı öğrenildi.



GÜNEŞ'TEN GALİBİYET ÖDÜLÜ 3 GÜN İZİN!



Şenol Güneş, İstanbulspor galibiyeti sonrası takıma 3 gün izin verdi. Tecrübeli teknik adamın gelen galibiyetlerle keyiflendiği ve oyuncularına da soyunma odasında emekleri ve çabaları için teşekkür ederek izne gönderdiği belirtildi. Siyah-beyazlılar, milli ara dönüşünde oynanacak F.Bahçe derbisinin hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak.