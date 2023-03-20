Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun'un ikinci baharı
Giriş Tarihi: 20.3.2023 08:11

Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun'un ikinci baharı

Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun’un ikinci baharı

Beşiktaş'ta 2. kez çift haneli rakamları gören 31 yaşındaki forvet, 16 puana direkt katkı sağladı. Toplamda 80 golle Sergen Yalçın’ı (79) geride bırakıp Beşiktaş tarihinin en skorer 7. ismi oldu.

Sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremediği 5 yıllık Avrupa kariyerinin ardından bu sezon Beşiktaş'taki üçüncü dönemini geçiren Cenk Tosun, teknik direktörlüğe "Babam gibidir" dediği Şenol Güneş'in getirilmesiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de 24 maçta attığı 10 golle Beşiktaş kariyerinde ikinci kez çift haneli rakamları görerek takımının aldığı 49 puanın 16'sına (%33) katkı sağladı.

KUNTZ'UN 1 NUMARALI FORVETİ

İstanbulspor maçında ağları sarsıp 1 de asist yaparak siyah-beyazlı ekipteki 5.5 yıllık kariyerinde gol sayısını 80'e çıkaran Tosun Paşa, bu performansıyla bir başka başarıya daha imza attı. Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ı (79) geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü 7. ismi oldu. Yakaladığı çıkış sonrası A Milli Takım'a da çağrılan Cenk, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Stefan Kuntz'un forvette 1 numarası konumunda bulunuyor.

OPSİYONUN DEVREYE GİRMESİNE SON 1 ADIM

Cenk Tosun'un penaltısız şekilde 15 gole doğrudan ya da asistle katkı vermesi durumunda 1+1 yıllık mukavelesi otomatik olarak uzayacak. 3 asiste ulaşan tecrübeli futbolcunun attığı 13 golün 2'si penaltıdan geldi. Cenk'in 1 kez daha ağları sarsması ya da gol pası vermesi durumunda opsiyon maddesi devreye girecek. Yönetim, 31 yaşındaki forvete opsiyondan bağımsız 2 yıllık kontrat önerecek. 10.5 milyon TL'lik kazancı gelecek sezon 18 milyon TL'ye çıkacak olan Cenk'e, iki yıllık sözleşme ile birlikte daha yüksek bir rakam verilmesi bekleniyor.

TAYYİP TALHA, MİLLİ KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ta boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikâyeti olan Valentin Rosier'de kistik oluşum tespit edildi. Fransız sağ beke Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulandı. Sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Tayyip Talha Sanuç'un MR görüntülenmesinde ise gerilme ve kanama belirlendi. 23 yaşındaki stoper Talha, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı. Rosier'in 1 hafta içinde idmanlara başlayacağı öğrenildi.

GÜNEŞ'TEN GALİBİYET ÖDÜLÜ 3 GÜN İZİN!

Şenol Güneş, İstanbulspor galibiyeti sonrası takıma 3 gün izin verdi. Tecrübeli teknik adamın gelen galibiyetlerle keyiflendiği ve oyuncularına da soyunma odasında emekleri ve çabaları için teşekkür ederek izne gönderdiği belirtildi. Siyah-beyazlılar, milli ara dönüşünde oynanacak F.Bahçe derbisinin hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bloomberg HT muhabiri algı operasyonuna küçük çocuğu alet etti: Söylediği her şey yalan çıktı
Son dakika: Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi açıldı! Başkan Erdoğan: Dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alıyoruz
Nevşehir'de can pazarı! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşk yuvarlarını kare kare paylaştı! İşte Seda Sayan’ın villasından yepyeni kareler!
Meral Akşener 'Sıkıntı yok' demişti: HDP etkinliği PKK propagandasına döndü! 'Öcalan sloganları'
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mansur Yavaş’ın sözleri olay oldu! CHP’de kriz zirvesi
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
Hatay nereye inşaa edilecek? 3 prensip kararı alındı: Refahın ve kardeşliğin şehri yeniden yükselecek
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun'un ikinci baharı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA