Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! "Chicago Fire'dan gelen teklifi reddettim"

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer alan Cenk Tosun, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarıyla sohbet etti.

Amerika'dan gelen transfer teklifini kabul etmediğini ifade eden tecrübeli golcü, "Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim" ifadelerini kulandı.

Opsiyon maddesini beklemeden Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacaklarını belirten Cenk Tosun, "Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız" şeklinde konuştu.