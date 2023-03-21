Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sevilla'nın yeni teknik direktörü Mendilibar oldu
Giriş Tarihi: 22.3.2023 00:44

Sevilla'nın yeni teknik direktörü Mendilibar oldu

AA
Sevilla’nın yeni teknik direktörü Mendilibar oldu

İspanya'nın Sevilla Kulübü, teknik direktör Jorge Sampaoli'nin yerine Jose Luis Mendilibar ile anlaştı.

Sevilla, 62 yaşındaki İspanyol teknik direktör Mendilibar ile 30 Haziran'a kadar geçerli sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sezona Julen Lopetegui ile başlayan Sevilla alınan kötü sonuçlardan dolayı ekim ayı başında Lopetegui'nin görevine son verip yerine Arjantinli teknik direktör Sampaoli'yi getirmişti.

Sampaoli ile de ligde istediği sonuçları alamayan Sevilla, 26. hafta sonunda yeniden teknik direktör değişikliğine gitti.

Sevilla'nın bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Mendilibar, daha önce Eibar, Athletic Bilbao, Real Valladolid, Levante, Osasuna, Alaves gibi takımlarda görev aldı.

Ligde 26 maçta topladığı 28 puanla 14. sırada yer alan Sevilla, düşme hattındaki takımlardan sadece 2 puan üstte bulunuyor.

İspanyol kulübü, Fenerbahçe'yi elediği UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalde yoluna devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin anketçisi Özkiraz'ın 'İnce' oyununa suç duyurusu! "Ahlaksızca tezgahlanmış bir kurgu"
Habertürk TV'de Kübra Par'ın susturmaya çalıştığı Hilmi Daşdemir SABAH'a konuştu: Bu yeni değil
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu çatlağı: 2 vekil toplantıya katılmadı
Kız Kulesi ne zaman açılacak? Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy duyurdu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan 'bakanlarımızı görevlendiriyoruz' diyerek duyurdu: Yeni İpek Yolu olacak!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Kılıçdaroğlu yalana doymuyor! AFAD binasındaki yangınla ilgili yalanına sert tepki: Belki bilmiyor olabilirsiniz ama...
21 yılda dünya ligine çıktık: Savunma sanayiinde yerli ve milli gurur
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevilla'nın yeni teknik direktörü Mendilibar oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA