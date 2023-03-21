Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın rekoruna sakatlık arası! 6 gol daha atarsa...

Fenerbahçe formasıyla son 5 maçta ağları 10 kez havalandıran ve ligdeki gol sayısını 25'e çıkaran Valencia, en yakın rakipleri 15 gollü Diagne ve Borini'ye önemli bir fark attı. Krallık için gün sayan Ekvadorlu yıldız, önemli bir başarının da eşiğinde bulunuyor.

Tecrübeli oyuncu sakatlığı nedeniyle kalan 10 maçın kaçına yetişecek bunu zaman gösterecek ama oynayacağı karşılaşmalarda fileleri 6 kez daha sarstığı takdirde Süper Lig tarihinin 'En çok gol atan yabancı oyuncusu' unvanını kazanacak.

33 yaşındaki forvetin önünde Mario Gomez (2015-16 Beşiktaş / 26), Alex de Souza (2010-11 F.Bahçe / 28), Bafetimbi Gomis (2017-18 G.Saray / 29) ve Mbaye Diagne (2018-19 Kasımpaşa ve G.Saray / 30) bulunuyor. Fenerbahçeli santrfor; bu süreçte Boupendza (22), Sörloth (24) Vagner Love (23), Fernandao (22) ve Makukula (21) gibi isimleri geride bıraktı.