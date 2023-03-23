Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Fransa'da büyük kriz! Mbappe'nin kaptanlığı sonrası...
Giriş Tarihi: 23.3.2023 14:26

Son dakika haberleri: Fransa'da büyük kriz! Mbappe'nin kaptanlığı sonrası...

Son dakika haberleri: Fransa’da büyük kriz! Mbappe’nin kaptanlığı sonrası...

Fransa'da kaleci Hugo Lloris'in milli takımı bırakması sonrası teknik direktör Didier Deschamps, kaptanlık görevini Kylian Mbappe'ye verdi. Bu karar takımın içinde kriz çıkarırken bu göreve gelmeyi bekleyen Antoine Griezmann büyük hayal kırıklığı yaşadı. Griezmann'ın bu sebeple milli takımı bırakabileceği konuşuluyor.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e yenilen Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps'ın kaptan tercihi büyük kriz çıkardı.

FRANSA'DA YENİ KAPTAN MBAPPE

Kaptan Hugo Lloris, Dünya Kupası sonrası Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Bunun üzerine Horozlar'da kaptanlık görevine kimin geleceği merakla beklenirken teknik direktör Didier Deschamps, tercihini Kylian Mbappe'den yana kullandı.

GRIEZMANN YIKIMI YAŞADI

Mbappe'nin kaptanlığa getirilmesi sonrası ise takım içinde kriz patlak verdi. Kendisine kaptanlık bandının verileceğini düşünen Antoine Griezmann, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Griezmann'ın bu sebebten dolayı milli takım kariyerine nokta koyabileceği konuşuluyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: En düşük emekli maaşı yükseldi!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Yavuz Ağıralioğlu üzerlerindeki 'PKK gölgesini' itiraf etti! CHP ve HDP saldırıya geçti
Twitter'dan siyasi operasyon: Kirli pazarlığı gizlediler! 'Yavuz Ağıralioğlu' TT listesinden kaldırıldı
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da 5,3 büyüklüğünde deprem!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
HDP sorusu sonrası ne yapacağını şaşırdı! İYİ Partili Dervişoğlu "Dağılın" dedi, dağıldılar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyonun modeline tepki: Ülke böyle yönetilmez
HDP, 'Özgür Kalacaklar' listesini hazırladı! Kılıçdaroğlu güvence vermişti, Mithat Sancar'dan açıklama geldi
ABD polisinden yeni cinayet! Göz göre göre boğdular
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Fransa'da büyük kriz! Mbappe'nin kaptanlığı sonrası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA