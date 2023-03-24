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Giriş Tarihi: 24.3.2023 10:21

Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e Fransa'dan talip! Siyah-beyazlı ekibin beklediği bonservis bile belli oldu...

Beşiktaş’ta Valentin Rosier’e Fransa’dan talip! Siyah-beyazlı ekibin beklediği bonservis bile belli oldu...

Beşiktaş'ta Onur Bulut'un gelmesiyle birlikte Valentin Roiser gözden düştü. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Rosier'e Fransa'dan sürpriz talip çıktı. İşte siyah-beyazlıların beklediği bonservis bedeli...

Beşiktaş'ın tecrübeli savunması oyuncusu Valentin Rosier için Fransız ekiplerinden teklif gelmeye devam ediyor.Teknik direktör Şenol Güneş de göreve gelir gelmez Valentin Rosier'e soğuk baktığı belirtmişti.

Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in talip olduğu öğrenildi. Fransız kulübünün sezon sonunda transfer görüşmelerine başlayacağı ve Rosier için 4.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

Beşiktaş yönetiminin ise, Rosier'e Avrupa'nın önemli liglerinden ilginin olduğunu doğrularken, kapıyı en az 5 milyon euro'dan açacağı öğrenildi. (Fotomaç)

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Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e Fransa'dan talip! Siyah-beyazlı ekibin beklediği bonservis bile belli oldu...
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