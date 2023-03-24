Fatih Demireli'den Dries Mertens ve Kaan Ayhan açıklaması! "Önce Kaan'ı ikna ettim"

Galatasaray'ın devre arasında İtalyan ekibi Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Kaan Ayhan transferinde başrol oynayan Sarı-Kırmızılılar'ın Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demireli, bu süreçte yaşananları açıkladı.

Alman basınına konuşan Demireli, "Kaan Ayhan transferinde benim kontaklarım işe yaradı. Geçen yaz da Kaan ve G.Saray arasında temas vardı ama o dönemde transfer gerçekleşmedi. Kışın tekrar denedik ve onunla kişisel bağlantımı kullanabildim. Kaan ile 2015 yılında bir röportaj sırasında tanıştık." dedi.

"ÖNCE KAAN'I İKNA ETTİM"

İlk önce Kaan Ayhan'ı ikna ettiğini söyleyen Demireli, "Yandaki otelde kalıyordu bu yüzden kendisiyle röportaj yapma fırsatı buldum. O zamanlar Kaan'ı çok sevimli bulmuştum. Ondan sonra Schalke'den Kenan Karaman'ın düğününde tanıştığımızda tekrar iletişim kurduk. Kulüp, onu ikna etmem için İtalya'ya gitmeme izin verdi. Milano'ya uçtum ve yakalanmamak için iki yoldan Modena'ya giden trene bindim. Önce onu ikna ettim, sonra Sassuolo ile görüştüm. Her şey hallolunca Kaan ve ailesiyle birlikte İstanbul'a geri döndüm." ifadelerini kullandı.

"SONRA KAHKAHALAR KOPTU"

Ayrıca, "İtalyan ekibiyle yapılan görüşmeler 8 saat sürdü. Sassuolo'nun menajeri ile benim aramda masada bir kağıt parçası vardı. Sırayla üzerine rakamlar yazdık ve birbirimize verdik. Ondan yeni bir teklif geldiğinde, kendisine yanıt vermek için eğildim. Sonra 'çat' diye bir ses çıktı ve yere düştüm. Müzakerelerin ortasında sandalyem gerçekten kırıldı. Önce herkes iyi olup olmadığımı sordu. Sonra kahkahalar koptu. Sonunda yeni bir sandalye aldım ve anlaşmayı yapabildik. Pazarlık notunu, hatıra olarak sakladım." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kaldığı süreçte Galatasaray'ın en çok aradığı oyuncularından başında gelen Dries Mertens'in takım üzerindeki etkisini sarı kırmızılıların Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demireli anlattı.

Alman Spor Haber sitesi Spox'a açıklamalarda bulunan Demireli, Belçikalı yıldızla ilgili olarak da şunları söyledi:

"NEDEN POPÜLER İYİ ANLIYORUM"

"Mertens'in Napoli'de neden bu kadar popüler olduğunu çok iyi anlıyorum. Kayseri'de kaybettiğimiz maçtan sonra herkesin moralleri bozuldu. Dries bunu anlamadı.

"KİMSE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAMIŞTI"

Daha sezon başıydı, kalitemize güveniyordu ve 'Bu sonucun bizi aşağıya sürüklemesine izin vermemeliyiz' dedi. Çılgınca el hareketi yaparak etrafta dolaştı ve sırayla herkese şu anda gülmeleri gerektiğini söyledi. Bunun bir etkisi oldu, ruh hali hemen düzeldi. Orada bulunan hiç kimse, daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştı.

"SIK SIK KÖY ZİYARETİ YAPIYOR"

"Mertens tatil günlerinde sık sık köylere gider ve oradaki insanları ziyaret eder. Mesela kulüpte bir mutfak çalışanı var, onunla arası harika. Sadece Türkçe konuşuyor. Çayı zaten çok seviyor ve sürekli Türkçe konuşmaya çalışıyor. Kahvaltıda yumurtalarını nasıl istediğini harika bir şekilde anlatabiliyor.