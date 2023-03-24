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Giriş Tarihi: 24.3.2023 10:10

Flamengo taraftarı Jorge Jesus için harekete geçti! İmza kampanyası düzenlediler...

Flamengo taraftarı Jorge Jesus için harekete geçti! İmza kampanyası düzenlediler...

Süper Lig'de Galatasaray ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde yeniden avantajlı duruma gelmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'a başka kulüplerin ilgisi bitmiyor. Şimdi de Portekizli hocayı takımlarının başında görmek isteyen taraftarlar, imza kampanyası başlatmış durumdalar.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, birçok takımın kendisine gösterdiği ilgiye rağmen Sarı-Lacivertliler'i sezon sonunda Süper Lig'de şampiyonluğa taşımaya odaklanmış durumda.

Fanatik'in haberine göre; 1 ayda 3 kupa kaybeden Vitor Pereira ile bir an önce yolların ayrılmasını isteyen Flamengo taraftarı ise Jorge Jesus için harekete geçti. Pereira'nın kovulup yerine Jorge Jesus'un getirilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Organizasyonu başlatan gruptan yapılan açıklamada, "Pereira ile yollar hemen ayrıldıktan sonra kumar oynamadan, Jesus'un göreve getirilmesi gerek. Mister (Jesus), Fenerbahçe'den ayrılmak üzere. Onun gelmesi, bizi yeniden mutlu bir insan haline getirecek" ifadeleri kullanıldı.

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Flamengo taraftarı Jorge Jesus için harekete geçti! İmza kampanyası düzenlediler...
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