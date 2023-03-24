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Giriş Tarihi: 24.3.2023 10:32

Galatasaray'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Emre Demir tercih edilmişti...

Galatasaray’da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Emre Demir tercih edilmişti...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezon başında önemli transferlere imza atmıştı. Sarı-kırmızılıların o dönemde gündemine gelen Wilfried Gnonto ise değerini katlayarak Aslan'ı üzdü. Aslan, o dönem iki oyuncu arasında kalmış ve kadrosuna Emre Demir'i katmıştı. Emre Demir, Galatasaray'da beklenen performansı göstermedi ve beklentilerin altında kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.Sezon başında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, iki isim arasında kalmıştı.

Galatasaray'ın 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Yusuf Demir bekleneni veremedi. Buna karşılık Yusuf'la birlikte gündeme gelen Gnonto da gelmişti.

Ancak Türk olduğu için Yusuf'ta karar kılındı.Transferde tercih edilmeyen Fildişi asıllı İtalya Milli Takım oyuncusu Gnonto, 4.5 milyon euro'ya Leeds'e gitti.

Şu anda Premier Lig'de harikalar yaratıyor. Piyasa değeri de 18 milyon euro'ya yükseldi.Bu sezon toplamda 37 karşılaşmaya çıkan Gnonto, 6 kez rakip fileleri sarsarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi. (Fotomaç)

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Galatasaray'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Emre Demir tercih edilmişti...
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