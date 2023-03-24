Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kylian Mbappe coştu! Fransa, Hollanda'yı dörtledi... İşte EURO 2024 Elemeleri'nde günün sonuçları
Giriş Tarihi: 25.3.2023 01:03 Son Güncelleme: 25.3.2023 01:05

Kylian Mbappe coştu! Fransa, Hollanda'yı dörtledi... İşte EURO 2024 Elemeleri'nde günün sonuçları

Kylian Mbappe coştu! Fransa, Hollanda’yı dörtledi... İşte EURO 2024 Elemeleri’nde günün sonuçları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ne 8 karşılaşmayla devam edildi. EURO 2024 Elemeleri'ndeki B, E, F ve G gruplarında ilk hafta maçları yapıldı. Fransa'nın Hollanda ile karşılaştığı gecede Kylian Mbappe, kaptan olarak sahaya çıktı ve 2 gol 1 asistle geceyi tamamladı.

Fransa, B Grubu'nda Hollanda'yı Antoine Griezmann'ın 2, Dayot Upamecano'nun 8, Kylian Mbappe'nin 21. ve 88. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yendi. Mbappe, 38 gole ulaşarak Karim Benzema'yı (37) geride bıraktı ve Fransa Milli Takımı'nın en golcüleri listesinde 5. sıraya yükseldi.

B Grubu'nun diğer maçında Yunanistan, Cebelitarık'ı 11. dakikada Georgios Masouras, 45. ve 58. dakikalarda Trabzonsporlu futbolcular Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas'ın kaydettiği gollerle 3-0'lık skorla geçti.

F Grubu'nda ise Belçika, İsveç'i 35, 49. ve 83. dakikalarda Romelu Lukaku'nun bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İsveç'te 73. dakikada oyuna giren 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

Elemelerin ilk haftası, bugün 3 grupta oynanacak 7 maçla tamamlanacak.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

- B Grubu

Fransa-Hollanda: 4-0

Cebelitarık-Yunanistan: 0-3

- E Grubu

Çekya-Polonya: 3-1

Moldova-Faroe Adaları: 1-1

- F Grubu

İsveç-Belçika: 0-3

Avusturya-Azerbaycan: 4-1

- G Grubu

Bulgaristan-Karadağ: 0-1

Sırbistan-Litvanya: 2-0

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Kylian Mbappe coştu! Fransa, Hollanda'yı dörtledi... İşte EURO 2024 Elemeleri'nde günün sonuçları
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