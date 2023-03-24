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Giriş Tarihi: 24.3.2023 08:45

Uğurcan Çakır bir adım önde! Mert Günok ve Altay'a göre daha avnatajlı...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Uğurcan Çakır bir adım önde! Mert Günok ve Altay’a göre daha avnatajlı...

A Milli Takım'ın yarın oynayacağı Ermenistan maçında gözler yarın kaleyi kimin koruyacağına çevrildi. Teknik direktör Kuntz adeta papatya falı açıyor. Trabzonzonsporlu eldiven Uğurcan Çakır'ın Mert Günok ve Altay Bayındır'a göre 1 adım daha önde olduğu ileri sürüldü.

A Milli Takım'ın yarın deplasmanda Ermenistan, salı günü de Bursa'da Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu maçları öncesi en çok merak edilen konu, kalede kimin olacağıydı. Aday kadroya çağrılan Uğurcan Çakır, Mert Günok ve Altay Bayındır arasında tercih yapacak olan Ay-Yıldızlı ekibin teknik patronu Stefan Kuntz'un işi çok kolay olmasa da Alman teknik adam, herkesin merak ettiği sorunun yanıtını kafasında netleştirdi.



MERT'LE İLK KEZ BİR ARADA
34 yaşındaki Mert Günok'la ilk kez milli takımda buluşan Kuntz'un, Mert'in performansını ve çalışmalardaki durumunu beğendiği belirtildi. Ancak önceki karşılaşmalarda birinci kalecisi olan Uğurcan Çakır'dan da kolay vazgeçmediği ifade edildi. Bu sezon inişli çıkışlı performansları olsa da son dönemde toparlayan Uğurcan ile takımda kaleci istikrarı yakalamak isteyen teknik ekip, deneyimli eldiveni yine bir adım önde tutuyor

UĞURCAN
Trabzonspor ile bu sezon 34 resmi maçta görev yaptı. 43 gol yedi. 15 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

ALTAY
Fenerbahçe ile 37 resmi karşılaşmada kaledeydi. 39 gol yerken, 14 maçta gol görmedi.



MERT
Beşiktaş'la 15 resmi karşılaşmaya çıktı. 12 gol yerden, 5 mücadelede rakiplere gol izni vermedi.



NET YER ORTA SAHA
Kuntz, kalede Uğurcan ismini bir adım öne alırken, stoper ve hücum hattı üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Alman hocanın net olduğu tek yer orta saha. Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan'ın performansına çok güvenen Kuntz, bu üç oyuncuyu birlikte sahaya sürecek. Salih Özcan'ın savunmaya yönelik rol alması, Orkun ve Hakan'ın ise oyunu iki yönlü oynaması isteniyor.

KUNTZ'UN KOZU ARDA
A Milli Takım'da antrenmanların yıldızı Arda Güler oldu. 18 yaşındaki futbolcu maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle ağabeylerinden alkış alıyor. Genç oyuncunun, Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmalarında Kuntz'tan forma beklediği kaydedildi. Alman hocanın ise orta saha hattını maçın gidişatına göre Arda ile güçlendirmeyi ve bu ismi koz olarak düşündüğü belirtildi.

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Uğurcan Çakır bir adım önde! Mert Günok ve Altay'a göre daha avnatajlı...
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