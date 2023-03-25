Darıca Gençlerbirliği’nin PFDK’ye sevki sonrası eski ve yeni başkanlardan açıklama geldi!

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği, kulübün o dönemde başkanı olan Arif Gülen'in 2022 Mayıs ayında bir internet televizyonunda söylediği sözler nedeniyle 'Şikeye ve maçın sonucunu etkilemeye teşebbüs' iddiasıyla PFDK'ye sevk edildi.

Geçtiğimiz sezonda kümede kalma mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği'nin, sezonun son haftasında Kalecik FK'yi 2-1 yendiği maç ile son anda kümede kalması sonrasında kulüp başkanı Arif Gülen, bir internet televizyonunun programına konuk olarak, Kalecik FK'ye baskı yaptırdığı ve maça yedek takım ile çıkmalarını sağladığı yönünde beyanlarda bulunmuştu. Takımın ve Arif Gülen'in bu sebeple PFDK'ye sevk edilmesi sonrasında, kulübün mevcut başkanı Serdar Acarhoroz ve eski başkan Arif Gülen'den açıklamalar geldi.

BAŞKAN ACARHOROZ: ŞAHSİ GAFLETLERDEN DOLAYI KİMSE DARICA'YI CEZALANDIRAMAZ

Kulüp olarak tüm hukuki çalışmaları yaptıklarını söyleyen Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Serdar Acarhoroz, "Arif beyin, Mayıs 2022'de yaptığı bir açıklama tehdit olarak algılandı ve spora yakışmayacak şekilde 'Şike davası' olarak basına yansıdı. Ancak konunun içini açıp baktığımızda konunun öyle olmadığını gördük. Bundan 1 ay önce de yeni başkan olarak benim ifadem istendi. Ben ifademde, 'Arif bey prim açıklaması yapıyor. Açıklamasında prim vermiyor. Bu nedenle de futbolcular sosyal medyalarında Arif beye biraz saldırı şekilde serzenişte bulunuyorlar. Arif bey de onlara, maçtan önce Kalecik takımının yöneticilerini aradığını, kendilerine başka takımlardan gelen teşvik primini almamaları, normal takımla sahaya çıkmaları yönünde için ikazda bulunduğunu söylemiş' dedim. Zaten, maçın gözlemci raporlarında şüphe uyandırıcı bir durum olmadığı açıktır. Kalecik takımı bir önceki maçın ilk 11'inden sadece 1 farklı isimle sahaya çıkmıştır. Burada bir şaibe yoktur. 2-1 zor kazanılan bir maçtan bahsediyoruz. Darıca Gençlerbirliği camiası çok büyük bir camiadır. Şahsi gafletlerden dolayı kimse Darıca'yı cezalandıramaz. Ortada şike diye bir şey yok. Tüm hukuki çalışmalarımızı yapıyoruz. Burası çok düzgün, geçmişi ile tertemiz bir kulüptür. Darıca Gençlerbirliği'ne gönül verenler müsterih olsunlar. Biz gerekli savunmamızı yaparak kulübümüzün hakkını savunacağız" dedi.

ESKİ BAŞKAN ARİF GÜLEN: BİZ BÜTÜN SAVUNMALARIMIZI YAPTIK

Kendisine yöneltilen iddiaları cevaplayan Darıca Gençlerbirliği Eski Başkanı Arif Gülen ise "Geçtiğimiz sezonda bir internet televizyonu tarafından o dönemin futbolcuları, yöneticileri ve kulüple ilgili asılsız iddialar ortaya atıldı. Benim bu iddialara cevap verdiğim 45 dakikalık konuşmamın 30 saniyelik bir kısmını cımbızlayarak, bizim şikeye teşebbüs ettiğimiz yönünde bir algı oluşturuldu. Bununla ilgili olarak geçen yıl düşen takımlar, maalesef sportif yönüyle değil, sahada değil, masada nasıl hallederiz?' düşüncesiyle tekrar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hem Arif Gülen olarak, hem de yüz yıllık çınar olan Darıca Gençlerbirliği'nin geçmişi olarak şikeyle, kirli futbolla mücadele ederek ve bunu her şeref tribününde maç izlediğimiz diğer başkanlarla paylaşarak, Kulüpler Birliği'nde yaptığımız konuşmalarda bunun arkasında olan birisiyiz. Hatta bu olaylardan 7 ay öncede sosyal medyada 'Herkes ayağını denk alsın' şeklinde paylaşımlarımız var. O video da viral oldu. Şimdi bunları yapan bir kulüp başkanının çıkıp şike yaptığını söylemesi abesle iştigal. Kalecikspor'un yönetimi de geçmiş başkanı da, futbolcuları da, kendi furbolcularım da, bu konuda herkesin duyarlı olması gerekir. Bu konuda dikkat edin sözlerim sanki şike yaptık gibi bir algı oluşturuluyor. Biz tüm savunmalarımızı yaptık, abdestimizden şüphemiz yok. Arif Gülen'i bu şekilde yıpratmaları mümkün değil. TFF'nin Disiplin Kurulu'nun en adil, en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Çünkü temiz futbol için mücadele eden insanların bu şekilde kirlenmesi, ama gerçekten futbolu kirleten insanların hiç bir şey yapmıyor gibi aklanmasına biz ne cevapsız kalırız ne de sessiz kalırız" şeklinde konuştu.