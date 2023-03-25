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Giriş Tarihi: 26.3.2023 01:00

EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

AA
EURO 2024 Elemeleri’nde gecenin sonuçları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ilk haftası, 7 karşılaşmayla tamamlandı.

EURO 2024 Elemeleri'ndeki A, D ve I gruplarında ilk hafta maçları yapıldı. İspanya, A Grubu mücadelesinde Norveç'i 13. dakikada Dani Olmo, 84 ve 85. dakikalarda Joselu'nun kaydettiği gollerle 3-0 yendi.

D Grubu'nda Türkiye, Ermenistan'ı 35. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Ermenistan'ın golünü, 10. dakikada Ozan Kabak kendi kalesine attı. Grubun diğer maçında ise Hırvatistan ile Galler 1-1 berabere kaldı. Hırvatistan'ın golünü 28. dakikada Andrej Kramaric, Galler'in golünü ise 90+3. dakikada Nathan Broadhead attı. Ay yıldızlılar, bu sonuçların ardından grupta ilk haftayı zirvede tamamladı.

Elemelerin ikinci haftası, bugün 3 grupta oynanacak 8 maçla başlayacak.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-0

İspanya-Norveç: 3-0

D Grubu

Ermenistan-Türkiye: 1-2

Hırvatistan-Galler: 1-1

I Grubu

Belarus-İsviçre: 0-5

İsrail-Kosova: 1-1

Andorra-Romanya: 0-2

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EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları
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