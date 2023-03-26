Fenerbahçe'de Jorge Jesus tartışmalara son noktayı koydu! "Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor"

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus, zin için gittiği ülkesi Portekiz'de Flamengo taraftarlarının başlattığı imza kampanyası hakkında konuştu. Portekizli teknik adam çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve ayrıntılar...

JESUS'UN GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konuların başında Jorge Jesus ile yola devam edilip edilmeyeceği geliyor. Portekizli teknik adamın Brezilya basınına yaptığı "Türkiye'deki soğuk hava koşullarına alışamadım. Mayıs ayında görüşürüz" sözleri Fenerbahçeli taraftarların da tepkisini çekmişti.

Sevilla ile oynanan rövanş maçından önce basın toplantısında "Fenerbahçe ile kontratımın Mayıs ayında biteceğini tüm dünya biliyor" çıkışını yapan Jesus'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

JESUS İÇİN İMZA KAMPANYASI

1 ayda 3 kupa kaybeden Vitor Pereira ile bir an önce yolların ayrılmasını isteyen Flamengo taraftarı, harekete geçti. Pereira'nın kovulup yerine Jorge Jesus'un getirilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Organizasyonu başlatan gruptan yapılan açıklamada, "Pereira ile yollar hemen ayrıldıktan sonra kumar oynamadan, Jesus'un göreve getirilmesi gerek. Mister (Jesus), Fenerbahçe'den ayrılmak üzere. Onun gelmesi, bizi yeniden mutlu bir insan haline getirecek" ifadeleri kullanıldı.

"BİLGİM DIŞINDA PEK ÇOK HABER YER ALIYOR"

"Benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor" diyen Jesus, "Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var. Teknik heyet ve futbolcularımla tatilde bile sık sık telefonla konuşuyor, gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ülke Milli Takımları'na giden oyuncuların durumunu yakından izliyoruz. Sakat dönmemeleri en büyük dileğimiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Ayrıca Sarı-Lacivertli renklere gönül verenlerin kendilerinden sezon sonunda büyük beklentiler içinde olduğunu da sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bunun adı Türkiye Kupası mı yoksa Süper Lig mi olur, önümüzdeki maçlarda alacağımız sonuçlar belli edecek. Ancak ben sezon başından bu yana asıl hedefimizin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söylüyorum. Bu hedeften şaşma yok. Beşiktaş derbisi ile başlayacak olan zorlu maratonda artık puan kayıplarına tahammülümüz yok" dedi. (Milliyet)