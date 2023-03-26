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Giriş Tarihi: 26.3.2023 12:02

Göztepe, play-off hattına yaklaştı

İHA
Göztepe, play-off hattına yaklaştı

Göztepe, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek ligde oynadığı son 7 maçta 4. galibiyetine imza atarak play-off hattı ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 28. hafta karşılaşmasında ligin orta sıralarında bulunan Tuzlaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 36. dakikada Yalçın Kayan'ın penaltıdan attıığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da bir yandan skoru koruyup bir yandan da rakip kalede ataklar gerçekleştiren Göz-Göz, 66. dakikada Arslanagic'in kaydettiği golle maçı 2-0 kazanmayı başardı.

İzmir temsilcisi, bu sonuçla birlikte 39 puanla 10. sıraya yükselerek play-off hattının son basamağı olan 7. sıradaki Manisa FK ile arasında 3 puanlık bir fark kaldı. Öte yandan sarı-kırmızılı takım maç sonunda galibiyeti taraftarıyla kutlarken, Göztepe Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu da maç sonunda 3 puanı taraftara armağan ederek, "Taraftarlar hep varlar zaten. Desteklerini hiç esirgemiyorlar sağ olsunlar. Bizim için büyük bir güç arkamızda, 90 dakika hiç susmadılar. 3 puan armağan ettiğimiz için mutluyuz. Onlar da rahat bir şekilde eve dönerler" dedi.

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Göztepe, play-off hattına yaklaştı
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