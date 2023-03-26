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Giriş Tarihi: 26.3.2023 09:22 Son Güncelleme: 26.3.2023 09:30

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan için başkanlık günü! 48. yönetim kurulu seçiliyor...

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan için başkanlık günü! 48. yönetim kurulu seçiliyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası Ertuğrul Doğan adaylığını açıklamıştı. Asbaşkan Ertuğrul Doğan, bugün yapılacak seçime tek aday girecek. Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek.

Trabzonspor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bugün Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek seçimle tamamlanacak. Asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek. Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek.

DOĞAN'IN LİSTESİNDE ŞU İSİMLER VAR:
ASİL ÜYELER: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı.
YEDEK ÜYELER: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.

YÖNETİM KURULU İBRA EDİLDİ
Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nun ilk gününde Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki önceki yönetim kurulu, idari ve mali açıdan ibra edildi. Denetleme kurulu üyesi İsmet Keskin'in denetleme raporunu okumasının ardından yapılan oylamada Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim üyelerce oy çokluğuyla ibra edildi.

BORÇ 2.83 MİLYAR
Bu arada Trabzonspor Kulübü'nün toplam borcu, 2 milyar 835 milyon TL olarak açıklandı.

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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan için başkanlık günü! 48. yönetim kurulu seçiliyor...
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