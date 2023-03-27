Beşiktaş’ta Jackson Muleka’ya talip! Al Ahly...

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen ve kadro planlaması içinde yer almayan golcü oyuncu Jackson Muleka, devre arasında Al Ahly'ye transfer olmak üzereydi. Mısır kulübünü çalıştıran İsviçreli Marcel Koller, golcü oyuncu için ısrarını sürdürüyor. İşte detaylar.

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın Al Ahly'ye transferi devre arasında direkten dönmüştü ancak çanlar yine onun için çalıyor.

MARCEL KOLLER, MULEKA'YI İSTİYOR

Mısır basınında çıkan haberlere göre Al-Ahly takımının teknik direktörü İsviçreli Marcel Koller, yaz transfer döneminde Jackson Muleka'yı almak istiyor.

MULEKA'NIN BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Arap kulübünün 4 milyon dolar seviyesine kadar çıkması beklenen transferde Beşiktaş'ın talebi ise 5 milyon Euro.