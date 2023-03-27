Semih Şentürk'ten 16 yıl sonra gelen itiraf! "Hırvatistan'a attığım golü..."

Euro 2024 yolunda ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. Maç öncesi Euro 2008'in kahramanlarından Semih Şentürk, Radyo Gol'e konuştu.
"KAZANDIK AMA MİLLİ TAKIMI BEĞENMEDİM"
A Milli Takımın, Ermenistan'ı 2-1 yendiği maçı değerlendiren Semih Şentürk, "Milli Takım genç, yeni jenerasyon. Kuntz'un maç sonrası söylediği gibi Milli Takımı o maçta çok beğenmedim. Sonuçta bir kalitemiz var. Bunun üstüne coşkuyu, birlikte hareket etmeyi koymamız gerekiyor. Orada 'nasıl olsa kazanırız 'havamız vardı. Ancak bazen sert bir rakip çıkar. Hırvatistan'la oynayacağız. Kazandık ama milli takımı beğenmedim. O zaman çok özel bir kadromuz vardı. Rüştü ağabey, Tümer ağabey, Emre ağabey 30-35 yaşlarındaydılar. Şimdiki kadroya baktığımızda hepsi birbirine yakın. 28 ile 30 yaşları arasındadır. Bizim zamanımızda tecbüleri oyuncular ve genç oyuncular dağılımdaydı. Emre Belözoğlu çıkıyordu, Nihat Kahveci çıkıyordu. Herkes onlara saygılı davranıyordu. Fatih Hoca'nın motivasyon konuşmaları da önemliydi" dedi.
"GOLÜ NASIL ATTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM"
A Milli Futbol Takımı'nın hafızalara kazınacak 2-3 maçı olduğunu söyleyen Semih Şentürk, "Belki İlhan Ağabey'in Senegal'e, benim Hırvatistan'a attığım gol, bir de Selçuk'un (İnan) İzlanda'ya serbest vuruştan attığı gollerdir. Ülkemizi sokağa döken gollerden başlıcaları bunlardır. Bu golü attığım için çok gururluyum. Ama o anı nasıl anlatayım dersen bir tek Emre ağabeyin havada uçuşunu gördüm. Dedim ki, 'Bu top buralara bir yerlere seker.' Oralarda topun nereye düşeceğini hissettiğim için geldiğinde Allah ne verdiyse vurdum. Şu an bana desen ki 'Onu bilerek mi oraya vurdun?' Yok. Niye bilerek diyeyim. Mütevazi olayım. O golün anlatımı benim telefon zili gibi oldu. Maçı anlatan Yalçın Abi'yi tekrar gördüğümde 'O kadar Semih'i nasıl söyledin?' dediğimde, "O da o golü nasıl attın?" dedi. Ben de farkında değilim" yanıtını veriyorum. Emre Ağabey'ın o pozisyonunda VAR olsa gol iptaldi zaten (Gülüyor). Adamların üzerine süpermen gibi geldi" sözleriyle o anları anlattı.
"ARDA GÜLER FİZİKSEL OLARAK GELİŞİRSE AVRUPA'YA ÇOK BÜYÜK TRANSFER YAPABİLİR"
Fenerbahçe U16 Takımı'nın antrenörlüğünü yapan Semih Şentürk, "Genç golcüleri mi yetiştiriyorsun?" sorusuna "2-3 tane var. Son maçta Bora çıktı. Güzel çocuklar geliyor. Tek temennim onlara süre verilmesi. Benden sonra bir tek Arda konuşuluyor. Arda Güler'le 6 ay çalışma fırsatım oldu. Yardımcı antrenördüm. Zaten belli ediyordu. Sadece üstüne fiziki gelişmesini koymasını söylüyordum. Koyarsa Avrupa'ya çok büyük transfer yapabilir. Şımaracak bir çocuk değil. Onu gözlemledim. Çevresindeki insanlar önemli ama çok da güzel annesi babası var. Onu iyi yönlendiriyorlar. Daha fazla süre almalı. Daha fazla süre alırsa daha güzel şeyler yapacağına şüphem yok" yanıtını verdi.
"SÜREKLİ OYNAMADIĞIM İÇİN ÜZÜLÜYORDUM"
Hep 'Genç' ve 'Yedek golcü' olarak anılmasıyla ilgilli ise Semih Şentürk, "Sonuçta tabii ki çok büyük yıldızlarla oynadım. Fenerbahçe'ye gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarla oynadım. Milli Takım'da oynadım. Futbolu bıraktıktan sonra geriye dönüp baktığımda ilk 11'deyken daha fazla gol atmışım. Sonradan girip gol atınca bu üstüne yapışıyor; nöbetçi golcü, yedek golcü. Gol kralı olduğumda daha çok sonradan girip atıyordum. Ancak sürekli oynamadığım için üzülüyordum" dedi.