Semih Şentürk'ten 16 yıl sonra gelen itiraf! "Hırvatistan'a attığım golü..."

"GOLÜ NASIL ATTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM"

A Milli Futbol Takımı'nın hafızalara kazınacak 2-3 maçı olduğunu söyleyen Semih Şentürk, "Belki İlhan Ağabey'in Senegal'e, benim Hırvatistan'a attığım gol, bir de Selçuk'un (İnan) İzlanda'ya serbest vuruştan attığı gollerdir. Ülkemizi sokağa döken gollerden başlıcaları bunlardır. Bu golü attığım için çok gururluyum. Ama o anı nasıl anlatayım dersen bir tek Emre ağabeyin havada uçuşunu gördüm. Dedim ki, 'Bu top buralara bir yerlere seker.' Oralarda topun nereye düşeceğini hissettiğim için geldiğinde Allah ne verdiyse vurdum. Şu an bana desen ki 'Onu bilerek mi oraya vurdun?' Yok. Niye bilerek diyeyim. Mütevazi olayım. O golün anlatımı benim telefon zili gibi oldu. Maçı anlatan Yalçın Abi'yi tekrar gördüğümde 'O kadar Semih'i nasıl söyledin?' dediğimde, "O da o golü nasıl attın?" dedi. Ben de farkında değilim" yanıtını veriyorum. Emre Ağabey'ın o pozisyonunda VAR olsa gol iptaldi zaten (Gülüyor). Adamların üzerine süpermen gibi geldi" sözleriyle o anları anlattı.