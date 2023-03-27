Son dakika haberi: Bayern Münih’li genç yetenek Emirhan Demircan’ın hayali A Milli Takım!

Bayern Münih alt yapısında forma giyen Türk asıllı Alman yetenek Emirhan Demircan, ilk hedefi olan Bayern'de A Takıma çıkmak, sonrasında da çocukluk hayali olan A Milli Takım'ımızın formasını giymek istiyor.

SABAH Spor'a konuşan Emirhan Demircan şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'da ülkemi iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Bayern gibi bir dünya devinde profesyonel olmayı kim istemez. Çok mutluyum. Bayern'de A Takım'da kendimi kanıtlamak için sabırsızlanıyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek en büyük hayalim. Disiplinimi kaybetmeden çok çalışarak Türkiye'yi hem iyi bir futbolcu hem de iyi bir birey olarak temsil etmek, herkesi gururlandırmak istiyorum. Kariyerimin ilerileyen yıllarında Türkiye'de bir kulüpte oynayabilirim ama şu an tamamen Bayern'deki geleceğime odaklandım. Burada kupalar kazanarak büyük başarılar elde etmek ilk hedefim."

A MİLLİ TAKIM'I SEÇTİ

Yerel ligde ise 15 maçta görev alıp 8 gole katkıda bulundu. Almanya Milli takımı yetkililerinin kendisini takip etmesinde rağmen geçtiğimiz yıl milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. U17 formamızı terleten Emirhan, şu anda U18 kadrosunda ve hazırlık kampında bulunuyor.

A MİLLİ TAKIM'I İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta içerisinde Bayern ile olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Emirhan'ın ilk hedefi Bayern'de A Takıma çıkmak, sonrasında da çocukluk hayali olan A Milli Takım'ımızın formasını giymek.

HALİL ALTINTOP YAKIN TAKİPTE

Emirhan'ın sözleşme uzatma töreninde Bayern Münih Akademi'sinin yeni sportif direktörü olarak açıklanan Halil Altıntop da bulundu.

EMİRCAN DEMİRHAN KİMDİR?

20.01.2005 doğumlu Emirhan Demircan, futbola TSV Milbertshofen altyapısında başlayıp daha sonra 3 sene 1860 Münih altyapısında oynadı.

2017 yılından beri Bayern Münih alt yaş gruplarında forma giymekte. Hücum bölgesinde kanatlarda ve santrafor mevkilerinde görev alıyor.

Temmuz 2022 itibariyle Bayern U19 takımıyla maçlara çıkan Emirhan, bu sezon grup aşamasında UEFA gençler liginde takımının oynadığı 6 maçın 5inde süre alıp 1 de asist yaptı.