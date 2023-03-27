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Giriş Tarihi: 27.3.2023 15:48

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yönetimi mazbatasını aldı

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan yönetimi mazbatasını aldı

Trabzonspor’un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna mazbataları düzenlenen törenle verildi.

Trabzonspor'un olağanüstü genel kurulunda göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki 48'inci dönem yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle mazbatalarını teslim aldı.

Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen ile divan üyeleri Mehmet Ongan, İsmail İnan ve Osman Çavuşoğlu'ndan oluşan heyet, yönetim kurulu üyelerinden Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'ya mazbatalarını teslim etti. Dün gece olağanüstü genel kurulun ardından yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını yapan başkan Ertuğrul Doğan, çeşitli görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a gittiği için mazbata törenine katılmadı.

Yeni yönetim kurulu üyelerine mazbatalarını teslim eden Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Trabzonspor yeni bir yönetim ile yoluna devam edecek. Elbette ki zorlukların zaten farkındasınız. Değerli başkanımız Ertuğrul Doğan da konuşmasında bunlardan bahsetti. Kulübümüzün idari ve mali yönden iyi yönetilmesi için bu olağanüstü kongrede göreve talip olmasından dolayı ve sizlerin de o listede görev almanızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Divan ve diğer organlar olarak kulübümüzün doğru yönetildiği, kulüp adına iyi şeyler yapıldığı, camianın bütünleştirilmeye çalışıldığı ve doğru hedeflere doğru adımlara gidildiği her dönemde yönetim kurulunun arkasında güç, önünde set oluruz. Gereksiz tartışmaların kulübe zarar vermemesi yönünde set olma görevi bizim camiaya karşı borcumuzdur" dedi.

Törenin ardından mazbatalarını teslim alan üyeler ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yönetimi mazbatasını aldı
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