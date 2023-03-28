Barcelona, İlkay Gündoğan için gözünü kararttı!

Forvet hattında görev yapan Lewandowski ile yakın arkadaş olması da teknik direktör Xavi'nin listesinin ilk sırasındaki İlkay'ı, Barça'ya daha da yaklaştırdı. İspanyol kulübünün, İlkay için 3 yıllık 8 milyon Euro garanti ücret önerdiği ve görüşmelerin bonuslar üzerinde sürdüğü vurgulandı.