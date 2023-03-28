Barcelona’nın Gündoğan aşkı

Barcelona'nın İlkay Gündoğan ısrarı devam ediyor. Bu sezon Manchester City ile kontratının son sezonunu yaşayan 32 yaşındaki oyuncunun sözleşme uzatması beklenmiyor. Katalan medyası da Barcelona'nın, İlkay'ın menajeri ile görüşmelere hız verdiğini duyururken Alman Milli Takımı forması da giyen Türk asıllı oyuncuyu Sport gazetesi, kapağına taşıdı. Forvet hattında görev yapan Lewandowski ile yakın arkadaş olması da teknik direktör Xavi'nin listesinin ilk sırasındaki İlkay'ı, Barça'ya daha da yaklaştırdı.Manchester City yönetimi, oyuncu ile yeni sözleşmeye sıcak bakmasa da teknik direktör Pep Guardiola, İlkay'ın 1 sezon daha kalmasını istiyor. İngiliz ekibine 2016'da 30 milyon Euro bonservisle gelen İlkay,