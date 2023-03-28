Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın milli yıldızları coştu! Masuaku, Saiss, Mert Günok...
Giriş Tarihi: 28.3.2023 07:30

Beşiktaş'ın milli yıldızları coştu! Masuaku, Saiss, Mert Günok...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ın milli yıldızları coştu! Masuaku, Saiss, Mert Günok...

Beşiktaş teknik heyeti, oyuncularının milli takım performansları ile Fenerbahçe derbisi öncesi rahatladı. Masuaku, Demokratik Kongo’yu Moritanya karşısında zafere taşırken Saiss, Fas ile Brezilya’yı devirdi. Mert Günok’un milli takıma dönmesi de büyük moral oldu.

Beşiktaş'ın milli takımlarda 12 oyuncusu bulunurken, performansları da yüzleri güldürdü. Demokratik Kongo'nun Afrika Uluslar Kupası'nda Moritanya'yı 3-1 mağlup ettiği maçta yaklaşık 35 metreden harika bir gol atan Masuaku dışında, Fas'ın Brezilya'yı 2-1 ile geçtiği hazırlık maçında ülkesi adına sahaya kaptan çıkan ve çok iyi oynayan Romain Saiss'in performansı, teknik heyetin dikkatini çekti.

SAKATLIK KORKUSU
A Milli Takımımızın Ermenistan ile oynadığı mücadelede Mert Günok, Cenk Tosun ve Onur Bulut ilk 11'deydi. Teknik ekip, Mert'in performansını çok olumlu buldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in ayrıca şu ana dek oynanan hazırlık maçlarında oyuncularının sakatlık yaşamamış olmasından dolayı bir nebze rahatladığı, 12 futbolcusunun da Fenerbahçe derbisi öncesi sağlıklı bir şekilde geri dönmesini beklediği ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA | Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon: İşte yakalanma anı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
En düşük emekli maaşına zam! Komisyonda kabul edildi
7'li Koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na PKK'dan açık destek! "Birlikte güçlü mücadele yürütelim"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İşte 7'li koalisyonun adayını belirleyen kirli siyaset: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyenler bakın kim çıktı!
CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'yerli ve milli' hazımsızlığı bitmiyor! MMU ve Togg'u hedef aldı
Son dakika: Hatay Samandağ'da korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın milli yıldızları coştu! Masuaku, Saiss, Mert Günok...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA