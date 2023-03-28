Beşiktaş’ın milli yıldızları coştu! Masuaku, Saiss, Mert Günok...

SAKATLIK KORKUSU

A Milli Takımımızın Ermenistan ile oynadığı mücadelede Mert Günok, Cenk Tosun ve Onur Bulut ilk 11'deydi. Teknik ekip, Mert'in performansını çok olumlu buldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in ayrıca şu ana dek oynanan hazırlık maçlarında oyuncularının sakatlık yaşamamış olmasından dolayı bir nebze rahatladığı, 12 futbolcusunun da Fenerbahçe derbisi öncesi sağlıklı bir şekilde geri dönmesini beklediği ifade edildi.