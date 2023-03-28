Bülent Timurlenk’ten Türkiye-Hırvatistan analizi: Orta sahan kadarsın

Forvet hattında Cengiz'in Cengiz gibi oynaması lazım. Sağlamsa Enes, değilse Cenk ve Kerem'le öndeki üçlüyü oluşturmamız lazım. Defans göbeğinde maç eksiğine rağmen Çağlar Söyüncü, Merih'in partneri olmalı. Sağ bekte Zeki daha tecrübeli olabilir ama bu sezon Roma'da işler onun için iyi gitmiyor. Dolayısıyla Onur'da ısrarcı olunmalı. Sol bekse elbette ki Ferdi. Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun futbol kalitelerini ve fark yaratan özelliklerini sahaya koymaları gereken bir 90 dakika. Karşımızda çok tecrübeli bir takım var. Bursa, çok iyi bir futbol şehridir. Eminim bu akşam 12. Adam olarak gruptaki ikinci galibiyetimizin altına onlar da imza atacaktır.